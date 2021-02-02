تأكيد علمي لفعالية «سبوتنيكV» والطلبات تتزايد عليه

المصدر: دبي- البيان

في أمل جديد على جبهة اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، أظهرت نتائج نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الطبية، اليوم، وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح «سبوتنيك-V» الروسي فعّال.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أخصائيين بريطانيين هما البروفسور إيان جونز وبولي روي قولهما في تعليق مشترك ورد في دراسة «ذي لانسيت»: إن «النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي، الذي يقوم عليه سبوتنيك-V». وأضاف الباحثان اللذان لم يشاركا في الدراسة «هذا يعني أن لقاحاً إضافياً يمكن أن ينضم الآن إلى المعركة لخفض انتشار كورونا».



وأظهرت نتائج نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الطبية الثلاثاء، وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح «سبوتنيك-في» فعال، والنتائج التي جرت المصادقة على فعاليتها تتوافق مع تأكيدات روسيا، التي تلقاها المجتمع العلمي الدولي بارتياب في الخريف الماضي. ويبدو أنها تصنف في هذه المرحلة «سبوتنيك-في» بين اللقاحات الأكثر فاعلية، إلى جانب لقاحي «فايزر/بايونتيك وموديرنا» ولقاح «سينوفارم» الصيني.



تأكيد فنزويلي



وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن أمس أن لقاح «سبوتنيك V» أظهر فعالية بنسبة 100% في التجارب السريرية في بلاده، وقال في مقابلة نشرها على «تويتر»: «لقد أجرينا اختبارات في فنزويلا، وهي فعالة 100%». وأضاف: «لم تسجل أي مضاعفات لدى متلقي اللقاح الروسي».



ووقعت فنزويلا عقداً مع روسيا لشراء «سبوتنيك V»، ومن المنتظر أن تحصل كاراكاس على الدفعة الأولى من 10 ملايين جرعة في المستقبل القريب للبدء الفوري في عمليات التطعيم الجماعي.



وتم تسجيل لقاحين في روسيا، الأول هو «سبوتنيك V» والثاني «إيبفاك كورونا»، الذي قالت عنه السلطات الروسية إنه فعال بنسبة 100%، فيما أطلقت روسيا وبتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين في الـ5 من ديسمبر الماضي حملة تطعيم شاملة ضد «كورونا» بلقاح «سبوتنيك V».



وأعلنت روسيا أنها تلقت طلبيات مسبقة لأكثر من مليار جرعة، لكن الكميات التي تم تسليمها حتى الآن كانت في غالب الأحيان رمزية، كتسليم عشرين ألف جرعة إلى بوليفيا مثلاً، أو لم يتم الكشف عن حجمها كما في بيلاروس.



دفعة للمجر



تسلمت المجر الثلاثاء أول دفعة من لقاح «سبوتنيك-في» تتضمن أربعين ألف جرعة، بعدما كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترخص للقاح الروسي ضد فيروس «كورونا»، على ما نقلت «فرانس برس» عن وزير الخارجية المجري. وكتب بيتر سيارتو في صفحته على فيسبوك أن «الدفعة الأولى» وصلت، مذكراً بأنه من المقرر تسلّم مليوني جرعة من اللقاح على مدى ثلاثة أشهر. وأوضح أن «الجرعات نقلت بدون تأخير إلى المركز الوطني للصحة العامة لإجراء آخر الاختبارات الضرورية قبل أن يتمكن المجريون من الحصول عليها وفق الجدول الزمني المتفق عليه للتلقيح».



وتابع الوزير المقرب من رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان «كنا الأوائل في الاتحاد الأوروبي، لكننا لن نكون بالتأكيد الأخيرين» مشيراً إلى «أصوات ترتفع في أوروبا الغربية للمطالبة بدراسة اللقاحين الروسي والصيني».



وكانت المجر الجمعة أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر للقاح «سينوفارم» الصيني، معلنة أنها قدمت طلبية للحصول على خمسة ملايين جرعة.



«سبوتنيك» لكولومبيا



في الأثناء، أعلن وزير الصحة الكولومبي، فرناندو رويز أن بلاده تجري مباحثات مع مركز «غاماليا» الروسي حول إمكانية توريد لقاح «سبوتنيك V» لكولومبيا. وقال الوزير في حديث لوكالة «رويترز» أمس«إن هناك اتفاقاً سرياً حول صفقة محتملة مع «غاماليا»، من دون أن يكشف عن كمية الجرعات، التي قد تحصل عليها كولومبيا في حال إتمام الصفقة.



وأشار إلى أن هناك اتفاقات مماثلة مع شركتي «سينوفارم» و«كانسينو» الصينيتين ومعهد «سيروم» الهندي.



وسبق لكولومبيا أن عقدت اتفاقات مع شركات عدة وبرنامج «كوفاكس»، الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية لتوريد اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، ومن المتوقع أن تحصل كولومبيا على 61 مليون جرعة من مختلف اللقاحات، بينها «فايزر» و«أسترازينيكا» و«موديرنا» و«سينوفاك».



ومن المقرر أن تنطلق حملة التطعيم الجماعي ضد»كورونا" في كولومبيا في 20 فبراير الجاري.