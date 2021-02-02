202 عامل بالمنشآت الصحية في مصفوت يتلقون لقاح «كوفيد 19»

المصدر: عجمان - البيان

نفذت بلدية مصفوت التابعة لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حملة تطعيم للعاملين في المنشآت الصحية في المدينة لتشجيعهم على أخذ لقاح كوفيد 19 الذي يعد الوسيلة الناجحة للعودة للحياة الطبيعية والوصول لمرحلة التعافي التام.

وقال سيف بن غدير الكتبي مدير بلدية مصفوت إن حملة التطعيم الاختياري المجاني شهدت إقبالاً لافتاً من العاملين في منشآت الصحة العامة، حيث قام مفتشو الإدارة بحملة شاملة وواسعة استهدفت صفوف العمال في المنشآت الصحية البالغ عددها 156 منشأة صحية في منطقة مصفوت وسجل المفتشون 202 عامل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وأعرب الكتبي عن سعادته بوعي العاملين وحرصهم على صحتهم وسلامتهم وسلامة من حولهم إذ بلغت نسبة العمال الذين تلقوا اللقاح 51.3% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت الصحية في المنطقة، مبيناً أن كوادرنا المؤهلة تتابع عن كثب جميع العاملين في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة من مطاعم وبقالات وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية وذلك لضمان وجود فحوص سارية المفعول للعاملين أو تلقيهم اللقاح.