الصحة المصرية: مناعة المواطنين تلعب دوراً في مواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون البحوث في مصر، أن جينات المصريين قوية وتلعب دوراً كبيراً في مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت عاصم، أنه لا يوجد تحور في فيروس كورونا في مصر حتى الآن، وان معظم مكون الشعب المصري من الشباب ذي المناعة القوية، وفقا لموقع صدى البلد.

وأشارت إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوفير اللقاحات سيساهم في خفض الإصابات إلى حد كبير وهو ما نشهده حاليا بتراجع الإصابات عالميا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 471 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130107 حالة حتى اليوم.