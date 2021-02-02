«الإمارات للمزادات» تنتهي من تطعيم 500 من كوادرها باللقاح المضاد لكورونا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات للمزادات عن الانتهاء من حملة التطعيم لكل كوادرها باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والبالغ عددهم 500 موظف وموظفة في فروع الشركة الـ24 المنتشرة في إمارات الدولة، وذلك في إطار التعاون بين الشركة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئات الصحة لحماية الموظفين والمتعاملين من الإصابة بالفيروس، وتماشياً مع حملة التطعيم الوطنية باللقاح ضد «كوفيد 19» تحت شعار «يداً بيد نتعافى»، التي أطلقتها دولة الإمارات لمواصلة التعافي من فيروس كورونا من خلال توفير اللقاح مجاناً عبر المراكز الصحية المعتمدة للمواطنين والمقيمين.

استكمالاً للجهود الحكومية

وأكدت الإمارات للمزادات أن تلقي موظفي الشركة للقاح بنسبة 100% يأتي استكمالاً للجهود الحكومية المبذولة في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، حيث شهدت الحملة تجاوباً سريعاً من موظفي وموظفات الشركة الذين أكدوا حرصهم على اختيارهم التطعيم لحماية أنفسهم والمجتمع من الإصابة بالعدوى، إذ يعد التحصين من خلال التلقيح الطريقة الأكثر أماناً وفعالية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه، وبالتالي المساهمة في عودة الحياة إلى ما كانت عليه في السابق.

وثمّنت الشركة جهود القيادة الرشيدة وحرصها على توفير الجرعات المجانية للقاح للجميع، بما يؤكد نهج الإمارات في الاهتمام بصحة أفراد المجتمع، معربة عن شكرها لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، والتقدير لأبطال خط الدفاع الأول على جهودهم الرائدة، مؤكدة أنها ستستمر في تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بما في ذلك استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي.