«تعاونية الاتحاد» توفر لقاح «كوفيد-19» لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن توفيرها لقاح فيروس كورونا لموظفيها بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويأتي ذلك ضمن إطار حرصها الحفاظ على صحة موظفيها بما ينسجم مع توجهات الدولة في مكافحة الوباء العالمي والحفاظ على قاطنيها.

وقال أحمد بن كنيد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في التعاونية:«تسعى التعاونية من خلال توفير لقاح فيروس كورونا لموظفيها لدعم الجهود التي تبذلها الدولة قيادةً وشعباً بخصوص صحة وسلامة المواطن والمقيم في الدولة، والإجراءات المبذولة لمواجهة الأمراض والأوبئة، ومواصلة إجراءات التعاونية في المحافظة على صحة وسلامة موظفيها والمجتمع».

مساكن العمال

وأضاف:«وفرت التعاونية خلال المرحلة الأولى نحو 360 جرعة مطعوم لموظفيها، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل الموظفين كافة حيث سيتم توفير المطعوم لهم في مساكن العمال التابعة لها للتسهيل عليهم وللحفاظ على صحتهم، مشيراً إلى أن التعاونية تحرص سنوياً على توفير مطعوم الانفلونزا الموسمية بشكل مستمر لموظفيها كافة وتنفذ حملات توعوية وثقافية وطبية بشكل مستمر للتأكد من صحة موظفيها والاطمئنان عليهم».