الصحة المصرية تكشف حقيقة وصول فيروس «نيباه» إلى مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان لشؤون البحوث، وجود حالات لفيروس «نيباه» الصيني في مصر. مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي حالة متعلقة بفيروس نيباه الصيني، وأن الفيروسات المعدية سواء كورونا أو غيره من الفيروسات المعدية هناك نظام ترصد في وزارة الصحة لرصد الأمراض المعدية وغير المعدية بدقة.

وحول بروتوكول علاج فيروس كورونا، قالت مستشارة وزيرة الصحة إن فيروس كورونا يعد من الأمراض الجديدة التي تستلزم تجديد في بروتوكولات العلاج من حين إلى آخر، ومراجعة العلاجات أول بأول لمعرفة فرص مدى إضافة أدوية جديدة وجمع معلومات عن المرضى، مضيفة: «تطوير بروتوكول علاج كورونا أمر منطقي». وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأضافت عاصم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس أن تطوير بروتوكولات علاج كورونا يتواكب مع حركة الابحاث في العالم، لافتة إلى أن وزارة الصحة ما زالت تسير في طريق تطوير لقاح كورونا.