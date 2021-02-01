اليونان تستعد لموجة ثالثة لتفشي فيروس كورونا

المصدر: د ب ا

بدأت اليونان اليوم الاثنين في الاستعداد لموجة ثالثة محتملة من الاصابات بفيروس كورونا، حيث يخشى وزير الصحة من ارتفاع حاد محتمل في الاصابات الجديدة.

ودعا وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس لاجتماع طارئ للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا لمناقشة مواجهة موجة جديدة من الاصابات.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن من بين الإجراءات التي يجرى مناقشتها فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة من التي تم فرضها في بداية نوفمبر الماضي.

ويقول خبراء الصحة إن البلاد تقف في نقطة حاسمة في مواجهة فيروس كورونا. وكانت حالات الاصابة بالفيروس قد ارتفعت بصورة حادة مجددا بعد تخفيف طفيف لإجراءات الاغلاق منذ أسبوعين.

وبالإضافة لذلك، تم التأكد من وجود السلالتين الجديدتين لفيروس كورونا اللتين تم اكتشافهما في جنوب أفريقيا وبريطانيا في اليونان، مما أثار مخاوف من احتمالية ارتفاع حالات الاصابة.