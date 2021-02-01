بالفيديو.. يعيش في المطار 3 أشهر خوفاً من "كورونا"

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الطيران في شيكاغو لحظة اعتقال رجل عاش في مطار أوهير الدولي بشيكاغو لمدة ثلاثة أشهر.

وأثار اعتقال أديتيا سينغ البالغ من العمر 36 عامًا، التساؤلات حول كيفية تمكن سينغ من البقاء دون أن يتم اكتشاف وجوده لفترة طويلة في أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد.

وظهر في الفيديو الصامت ضباط شرطة المطار بالزي الرسمي وهم يستجوبون سينغ خارج مرحاض للرجال في المطار قبل أن يأمروه بمد ذراعيه لتفتيشه.

وكان سينغ يرتدي سترة أمان صفراء متنكرا بزي عامل بالمطار عندما تم احتجازه. وأخبر سينغ السلطات أنه شعر بالخوف الكبير من العودة إلى منزله في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا، بسبب جائحة كوفيد 19، لدرجة أنه قرر البقاء في المطار. وقالت السلطات إنه لا يزال من غير الواضح كم من الوقت كان ينوي البقاء في المنشأة، حيث كان يعيش على الطعام الذي يقدمه الغرباء.

وفقًا لصحيفة شيكاغو تريبيون، أخبر سينغ المسؤولين أنه يعيش في المطار منذ 19 أكتوبر.

وقالت وزارة الطيران في شيكاغو في بيان "بينما لا يزال هذا الحادث قيد التحقيق، تمكنا من تحديد أن هذا الرجل لم يشكل خطرا أمنيا على المطار أو المسافرين". "سنواصل العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لإجراء تحقيق شامل في هذه المسألة".

وذكرت الشرطة أن سينغ اتهم بانتحال صفة موظف بالمطار في منطقة محظورة بالمطار وسرقة أقل من 500 دولار.

وهو في سجن مقاطعة كوك إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.