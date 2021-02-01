5 أخطاء تتسبب في إصابتك بفيروس كورونا!

المصدر: البيان الإلكتروني

صنف علماء الفيروسات وخبراء في مجال الصحة العامة قائمة لبعض الأخطاء اليومية التي يرتكبها الأشخاص وتتسبب بإصابتهم بـ«كورونا».

واستعرض العلماء قائمة الأخطاء بهدف حث الأشخاص على تغيير نمط حياتهم خلال الوباء والحد من انتشار الفيروس وفق "القبس":

1 - التركيز على المسموح به وليس الآمن، حيث يمكنك مقابلة صديق؛ والتعامل مع عمال النظافة أو مشرفات الأطفال، فهذه اللقاءات مهمة، لكن هذا لا يعني أنها آمنة تماماً.

2 - الثقة بالأصدقاء الذين يقولون «لقد كنت حريصاً»، احذر من الصديق أو الحرفي الذي يؤكد لك أنه قد احترم جميع القواعد، وأن سعالهم أمامك كان لأول مرة.

3 - عدم إدراك ما تعنيه كلمة «المحمول جواً» حقاً، فإذا استطعت شم رائحة الثوم أو البصل من شخص أثناء حديثه، أو دخان السجائر، فأنت تستنشق الهواء وليس الروائح فقط، وبالتالي أي فيروس يخرج من أنفه أو فمه إذا أصيب بالعدوى.

4 - الاعتقاد بالاحتياطات يجب أن يكون «كل شيء أو لا شيء»، يبدو أن كمية الفيروس التي تدخل جهازك التنفسي يمكن أن تحدث فرقاً في شدة مرضك، في حالة انتقال العدوى. وهذا يعني أنه حتى التقيد الناقص بالتدابير الوقائية من المرجح أن يكون أفضل من لا شيء.

5 - افتراض أن أي شيء بالخارج آمن، فالدردشة مع الأشخاص في الهواء الطلق تحمل جزءاً بسيطاً من المخاطر بالنسبة لأي دردشة في الداخل، ولكنها ليست خالية تماماً من المخاطر.