العالم يسارع الخطى لطي صفحة «كوفيد 19»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

يسارع العالم الخطى للتغلّب على فيروس «كورونا» عبر منح التراخيص لبعض اللقاحات في بعض دوله، واستمرار حملات التطعيم في أخرى، فيما تتسلّم ثالثة نصيبها من جرعات اللقاح، وتنتظر أخرى تمهيداً لإطلاق حملات تلقيح واسعة النطاق.

وفي حين قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت زهاء 50 مليون جرعة لقاح واق من فيروس «كورونا» بالولايات المتحدة، أول من أمس، وأعطت منها نحو 30 مليون جرعة، وأعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أنّها أمّنت 20 مليون جرعة من لقاح فيروس «كورونا» المنتج من فايزر- بايونتيك.

إلى ذلك، تسلمت سلطنة عمان 100 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد أسترازينيكا. وأعرب وزير الصحة العماني د. أحمد بن محمد السعيدي، عن شكره وتقديره لتقديم حكومة الهند لجرعات اللقاح للسلطنة. وأشار إلى أن خطوة الحصول على اللقاح تأتي لتعزز من الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على جائحة «كورونا».

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كوفيشيلد - أسترازينيكا، ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك» عن د.علي الغمراوى، الناطق الرسمي باسم الهيئة، إن الهيئة رخصت، أمس، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد (إنتاج شركة /‏معهد أمصال الهند/‏ سيروم إنستتيوت أوف إنديا)، التي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا، بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة، للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

كما كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن أن لقاح فيروس «كورونا» سيدخل العراق في غضون الشهرين المقبلين، ونُقل عن مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير قوله، إن الوزارة وضعت خطة كاملة لجميع المحافظات لاستقبال لقاح فيروس «كورونا».

بدوره، أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن انفتاحه لاستخدام لقاحات فيروس «كورونا» من روسيا والصين في ألمانيا حال نجاح الحصول على تصريح لهما من الاتحاد الأوروبي. وقال شبان: «اللقاح الآمن والفعال، بغض النظر عن البلد، الذي تم تصنيعه فيه، يساعد في التصدي للوباء»، لافتاً إلى أن الأمر الحاسم في ذلك هو الحصول على تصريح نظامي.

في السياق، ذكر وو يوانبين، المدير العام لوزارة العلوم والتكنولوجيا للتنمية الاجتماعية الصينية، أنّ سبعة لقاحات مضادة لفيروس «كورونا»، مصنوعة في الصين دخلت التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). ولدى الصين الآن 16 لقاحاً مصنوعاً في البلاد، تخضع للتجارب السريرية. وبينما تتوقّع الفلبين الحصول على 5.6 ملايين جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك واسترازينيكا، خلال الربع الأول من العام الجاري، أوصت هيئة الأدوية الإيطالية، باستخدام لقاح أسترازينيكا، ولكن فقط لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً.