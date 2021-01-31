تحقيق «الصحة العالمية» في ووهان يحتاج أكثر من زيارة

المصدر: دبي – البيان

يواصل خبراء منظمة الصحة العالمية، مهمتهم للتحقق من مصادر وباء «كورونا»، بزيارتهم، أمس، سوقاً في مدينة ووهان الصينية، كانت البؤرة الأولى لفيروس «كورونا»، قبل عام، فيما التقى الخبراء أفراد طواقم مستشفى في المدينة الذين استقبلوا أولى حالات الإصابة.

ووصل أفراد الفريق إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية، التي كانت تُباع فيها حيوانات بريّة حية، وأُغلقت منذ يناير 2020، ودخلوا إلى المكان المسيّج، بينما منع حراس بسرعة آخرين من الدخول.

ولم يرد الخبراء الأحد على أي سؤال لدى وصولهم إلى السوق الواسعة. وطلب عناصر الأمن من الصحافيين الموجودين في محيط السوق، المغادرة، وهزّ أحدهم سلماً طويلاً، كان مصور يجلس عليه لالتقاط صور أفضل.

وكان الخبراء التقوا أمس، أفراد طواقم مستشفى في ووهان الذين استقبلوا أولى حالات الإصابة المثبتة بكورونا، قبل زيارة مقررة إلى معرض دعائي يحتفي بتعافي الصين من الوباء.

ولا تزال هناك شكوك قوية تحيط بالعناصر التي سيتمكن المحققون من جمعها، بعد أكثر من عام على بدء الجائحة، فيما حاولت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، التخفيف من سقف التوقعات.

وقال مدير عمليات الطوارئ في المنظمة مايكل رايان إن النجاح «لا يقاس بالضرورة بالعثور على مصدرٍ خلال المهمّة الأولى».

وتابع: «هذه أشياء معقدة، وما نحتاج إلى فعله هو جمع كل البيانات، وجميع المعلومات، وتلخيص المناقشات كافة، وما هي الدراسات الإضافية التي نحتاج إليها للوصول إلى الإجابة».

في المقابل، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن زيارة فريق منظمة الصحة هي «أحد أوجه البحث العالمي» حول الوباء، وقال تشاو ليجيان للصحافيين «إنه ليس تحقيقاً».

وحذرت الصين الأسبوع الماضي من «التدخل السياسي» الخارجي خلال المهمة بعدما طالب البيت الأبيض بتحقيق «واضح ومعمق».

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طرحت فرضية أن فيروس كورونا قد يكون انتشر انطلاقاً من معهد صيني، عن طريق إصابة الباحثين فيه.