قطار اللقاح يشق الطريق إلى عالم «ما بعد كورونا»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

يمضي العالم قدماً في تلقيح دوله ضد فيروس كورونا المستجد سواء عبر حملات واسعة النطاق بدأت فيها بعض الدول، وفيما منحت أخرى التراخيص تمهيداً لإطلاق حملات كبرى في وقت قريب، تنهمك بعض الدول في تسلّم نصيبها من جرعات اللقاحات.

ووزّعت الولايات المتحدة وفق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، نحو 50 مليون جرعة لقاح واقٍ من فيروس «كورونا» بالولايات المتحدة، أول من أمس، وأعطت منها نحو 30 مليون جرعة، فيما كشفت جنوب إفريقيا عن تأمينها 20 مليون جرعة من لقاح فايزر - بايونتيك.

كما تسلمت سلطنة عُمان 100 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد أسترازينيكا.

وأعرب وزير الصحة العُماني د. أحمد بن محمد السعيدي، عن شكره وتقديره لتقديم حكومة الهند جرعات اللقاح للسلطنة، مؤكداً أن خطوة الحصول على اللقاح تأتي لتعزز من الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على جائحة «كورونا» ولإتاحة اللقاحات على قدم المساواة بين جميع شعوب العالم.

وفي مصر، أعلنت هيئة الدواء، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كوفيشيلد - أسترازينيكا، إذ نُقل عن د. علي الغمراوى، الناطق الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، القول إن الهيئة رخصت، أمس، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد (إنتاج شركة/ معهد أمصال الهند/ سيروم إنستتيوت أوف إنديا)، التي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة، للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

إلى ذلك ينتظر العراق دخول لقاح كورونا في غضون شهرين. ونُقل عن مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير قوله، إن الوزارة وضعت خطة كاملة لجميع المحافظات لاستقبال اللقاح.

وفي تطوّر لافت أعربت ألمانيا عن انفتاحها لاستخدام لقاحات فيروس «كورونا» من روسيا والصين، حال نجاح الحصول على تصريح لهما من الاتحاد الأوروبي. بدوره، ذكر مسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أنّ إجمالي سبعة لقاحات مضادة لفيروس «كورونا»، مصنوعة في الصين دخلت التجارب السريرية للمرحلة الثالثة.

وبينما تتوقّع الفلبين الحصول على 5.6 ملايين جرعة من لقاح فايزر - بيونتيك وأسترازينيكا، في الربع الأول من العام الجاري، أوصت هيئة الأدوية الإيطالية، باستخدام لقاح أسترازينيكا، ولكن فقط لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً.