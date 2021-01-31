«داماك» تنظم حملة تطعيم لموظفيها

المصدر: دبي-البيان

تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حصول مختلف أفراد المجتمع على لقاح «كورونا»، نظمت شركة «داماك العقارية»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، حملة تطعيم لموظفيها وأسرهم.

تحت شعار: «لا تصاب بالفيروس.. احصل على اللقاح»، حثت «داماك» جميع موظفيها على حماية أنفسهم وزملائهم في العمل، وكذلك عائلاتهم وأفراد المجتمع من الإصابة بالفيروس، لا سيما مع الزيادة الملحوظة مؤخراً في أعداد المصابين بفيروس «كورونا» في دولة الإمارات.

في معرض تعليقه على ذلك، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة «داماك العقارية»: «على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم، وعلى مستوى الدولة أيضاً، إلا أن الإمارات تأتي في المركز الأول عالمياً من حيث توزيع اللقاح وتنظيم حملات التطعيم، ونحن بدورنا أردنا أن نشجع ونحث موظفينا على الاستفادة من ذلك، والإسراع في الحصول على اللقاح».