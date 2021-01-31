اتحاد الإمارات للجوجيتسو يختتم حملة تطعيم اللاعبين

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اختتام حملة التطعيم، التي نظمها بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» يومي الجمعة والسبت الماضيين بنجاح، بعد أن حققت أهدافها من خلال استقطاب شريحة كبرى من اللاعبين.

وشهدت صالة جوجيتسو أرينا منذ اللحظة الأولى لتدشين الحملة إقبالاً من اللاعبين واللاعبات، الذين أكدوا حرصهم وتفانيهم في دعم جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو، التي تتكامل مع الجهود الوطنية وتوجيهات القيادة في ضمان وترسيخ أمن وصحة الشرائح المجتمعية المختلفة.

وأكّد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن حملة التطعيم، التي نفذها الاتحاد أخيراً تأتي في إطار حرصه على التعاون مع جميع الأـجهزة المعنية في إمارة أبوظبي لمواجهة فيروس «كوفيد 19» على أكثر من محور، موضحاً أن الاتحاد ومنذ ظهور هذا الفيروس وتفشي الجائحة كان من أوائل الجهات الرياضية، التي طبقت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الجانب.

من جانبه، قال اللاعب حامد الهنائي، الذي كان من أوائل الحاضرين إلى صالة جوجيتسو أرينا لتلقي اللقاح: إن هذه المبادرة الرائعة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو تؤكد من جديد أن سلامة وصحة اللاعبين تمثل قمة الأولويات، وهذا يدفعنا إلى تحمل مسؤولياتنا كاملة تجاه مجتمعنا، وأن نعكس نموذجاً يحتذى به في المساهمة بالجهود الوطنية الرامية إلى تحصين المجتمع.

بدورها أشادت اللاعبة شما الكلباني بحملة التطعيم، التي أطلقها الاتحاد معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة في التصدي للجائحة، وأكدت الكلباني أنها وزميلاتها لم يترددن في المسارعة بأخذ اللقاح، ودعوة أقرانهن لاتخاذ هذه الخطوة، لما لذلك من أثر على حماية الصحة العامة.