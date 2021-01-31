سلطنة عمان تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد أسترازينيكا"

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلمت سلطنة عمان 100 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد أسترازينيكا" المُضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 مُقدمة من جمهورية الهند من إنتاج المعهد الهندي للأمصال.



وأعرب الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة نيابة عن السلطان هيثم بن طارق المعظم وحكومة و شعب عُماني عن شكره وتقديره لتقديم حكومة الهند لجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسلطنة .

وقال السعيدي في تصريح صحفي إلى أن المعهد الهندي للأمصال واللقاحات يعد من أكبر مصانع اللقاحات في العالم ويؤكد أن خطوة الحصول على اللقاح تأتي لتعزز من الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على جائحة كورونا ولإتاحة اللقاحات على قدم المساواة بين جميع شعوب العالم .

وأوضح أن توفير اللقاح سيوفر الحماية للجميع وأنه تم التأكد من فاعليته ومأمونيته ونتائجه مخبريًا وأنه من الأهمية وجود فاصل زمني يصل إلى 4 أسابيع على الأقل بين الجرعة الأولى والثانية عند أخذ لقاح أسترازينيكا.

وبين وزير الصحة العماني أنه لا يمكن لمن تلقى الجرعة الأولى من لقاح " فايزر بيونيتك " أن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح " أسترازينيكا " ويقول إن الدلائل الأولية تُفيد بأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تستجيب للعلاج باللقاحات المختلفة .