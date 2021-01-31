جنوب إفريقيا تصادر دواء لقتل القمل لاستخدامه في علاج كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تحفَّظت جمارك المطار الدولي الرئيس في جنوب إفريقيا على كميات كبيرة من عقار كورونا الذي يوصف بالمعجزة.

وأعلنت شرطة جنوب إفريقيا، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية"، أن العقاقير التي يشتبه في أنها لدواء إيفرميكتين وتصل قيمتها إلى ستة ملايين راند (نحو 400 ألف دولار) صودرت في مطار جوهانسبرغ أور تامبو الدولي في الأسبوعين الماضيين.

وذكر بيان الشرطة أنه تم القبض على ستة من المشتبه في تهريبهم العقاقير، ووجهت إليهم تهمة حمل أدوية غير مسجلة واستيرادها من دون ترخيص.

وتابع أن العقاقير "يعتقد أنها استوردت بغرض بيعها، وكانت ستستخدم في علاج كوفيد-19".

وإيفرميكتين دواء مضاد للطفيليات يزعم البعض أنه علاج محتمل لفيروس كورونا، ما أدى إلى ازدياد الطلب عليه، برغم أن الدراسات تؤكد عدم وجود أدلة كافية للترويج له كعلاج لكوفيد-19.

وقد وافقت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع بشكل مبدئي على استخدام إيفرميكتين لكن ضمن رقابة، وألغت قراراً صدر في ديسمبر لمنع استيراده كونه لا ينتج محلياً.

وكان حظر استيراد إيفرميكتين قد أثار غضب الأطباء الذين يضغطون لإجراء مزيد من الأبحاث في شأنه، كما تسبب ذلك في ازدهار الاتجار به بطريقة سرية.

ويستخدم الدواء بشكل رئيس لقتل الطفيليات مثل القمل عند الحيوانات والبشر، وتم توزيعه على نطاق واسع منذ التسعينيات في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا لعلاج "داء كلابية الذنب" أو "العمى النهري".

ويسجل الدواء عادة للاستخدام البيطري في جنوب إفريقيا، ولكن لم يتم حظر استخدامه من قبل البشر.