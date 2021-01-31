مصر تكشف عدد إصابات فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدةً تسجيل 547 إصابة جديدة.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، اليوم، عبر صفحة الوزارة الرسمية على "فيسبوك"، خروج 493 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129293 حالة حتى اليوم.

وقال مجاهد إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا، لافتاً إلى رصد وفاة 46 حالة جديدة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس بلغ 165418 حالة، من ضمنهم 129293 حالة تم شفاؤها، و9263 حالة وفاة.