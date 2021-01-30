5.6 ملايين إصابة بكوفيد ـ 19 في شرق المتوسط

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

كشفت إحصائيات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي يضم 22 دولة عربية بجانب باكستان وأفغانستان وإيران، أن الإصابات الجديدة بكوفيد ـ 19 سجلت اليوم الموافق 30 يناير 2021 حوالي 6 آلاف و84 إصابة ليرتفع عدد إصابات الإقليم إلى 5 ملايين و656 ألف إصابة، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 133 ألفا و582 حالة وفاة بنسبة 2.4% من إجمالي الإصابات، في الوقت الذي بلغت فيه حالات الشفاء أكثر من 5 ملايين حالة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن معدل الإصابات في دول الإقليم بلغ 773 إصابة لكل 100 ألف إصابة، بينما بلغت نسبة الشفاء 88.7%، وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت لفحص كوفيد حوالي 83 مليون و702 ألف إصابة بمعدل 11.453 لكل 100 ألف من السكان.

وأشارت الإحصائيات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت حتى الآن 300 ألف و661 إصابة بكوفيد ـ 19، شفى منهم 272 ألفا و679 حالة لتظل 27 ألف حالة نشطة تخضع للعلاج أو الحجر الصحي، فيما بلغ عدد الوفيات 826 حالة وفاة بنسبة 0.3% وهي من أقل المعدلات العالمية.

وبينت الإحصائيات أن الإمارات أجرت 25 مليون و397 ألف مسحة للسكان بمعدل 256.8 لكل 100 ألف من السكان (2.5 مسحة لكل فرد) وما يعادل 30.2% من إجمالي الفحوصات التي أجريت في دول الإقليم.

وبلغ عدد جرعات تطعيم كوفيد ـ 19 في الإمارات حتى الآن 3.114.167 جرعة بمعدل يومي 107 ألف جرعة يوميا بحسب الهيئة الوطنية فدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.