الصحة العالمية تتراجع عن نصائح ومعلومات بشأن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

غيرت منظمة الصحة العالمية، توجيهاتها للنساء الحوامل اللواتي يفكرن في الحصول على لقاح كورونا، متخلية عن توجيه سابق بمعارضة التطعيم لمعظم الأمهات الحوامل ما لم يكن في خطر كبير.

وجاء التغيير بعد شكوى مقدمة للمنظمة بخصوص موقفها السابق الذي أوصى بعدم منح لقاح فيروس كورونا إلى الحوامل، سواء لقاح فايزر/بايونترك أو مودرنا، بحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقد أعرب خبراء في مجال اللقاحات سابقا، عن خيبة أملهم في موقف المنظمة الأول بخصوص عدم التوصية بتلقيح الحوامل بلقاح كورونا، حيث أشاروا إلى أن هذه التوصية تتعارض مع توصيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "سي دي سي" وفق قناة الحرة.

وأشار الخبراء إلى أن اللقاحات التي صنعتها شركتي فايزر ومودرنا لم تظهر أي آثار ضارة في التجارب على الحيوانات، رغم عدم اختبار اللقاحات على النساء الحوامل حتى الآن.

ويقول الخبراء وفقا لتقرير "نيويورك تايمز"، إن التكنولوجيا المستخدمة في صناعة اللقاحات، تعتبر آمنة بشكل عام.

وقالت منظمة الصحة العالمية في توصياتها الجديدة "بناء على ما نعلمه عن نوع اللقاح، فإنه لا يوجد سبب محدد للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخاطر محددة تفوق فوائد تلقيح (كورونا) بخصوص النساء الحوامل".

من جانبها، علقت طبيبة التوليد في جامعة إيموري، دينيس جاميسون الأمريكية، دينيس جاميسون، على التوصية الجديدة لمنظمة الصحة، قائلة "أنا سعيدة لرؤية التغيير الذي أحدثته منظمة الصحة العالمية".

وأضافت الطبيبة الأميركية أن "لغة منظمة الصحة المتساهلة أكثر ستوفر فرصة مهمة حتى تستطيع النساء الحوامل الحصول على لقاح كورونا، وتحصين أنفسهن من الفيروس".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها منظمة الصحة العالمية عن نصائح ومعلومات بشأن جائحة كورونا.

فمنذ حوالي عام نشرت المنظمة تغريدة تقول إن فيروس كورونا "لا ينتقل بين البشر" وهو ما تراجعت عنه في وقت لاحق.