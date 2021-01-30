فرنسا تغلق المراكز التجارية باستثناء متاجر الأغذية لمواجهة كورونا

المصدر: وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرسي، جان كاستكس، اليوم الجمعة، عن اتخاذ إجراءات جديدة مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الوزراء إن بلاده فرضت إجراء فحص كورونا للقادمين من دول الاتحاد الأوروبي، وستمنع دخول الأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي إلا لسبب قاهر، إضافة إلى إغلاق المراكز التجارية باستثناء متاجر الأغذية.

وأشار كاستكس إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، ونبذل جهدنا لتجنب إغلاق جديد، كما شدد على أن الشرطة ستتعامل مع مخالفي حظر التجول.