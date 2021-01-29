الصين تصدّر 220 مليار كمامة في 2020

المصدر: بكين - أ.ف.ب

صدّرت الصين أكثر من 220 مليار كمامة العام الماضي، وفق ما أفادت وزارة التجارة، اليوم، أي ما يعادل 40 كمامة لكل شخص خارج الصين، في ظل ارتفاع الطلب على المعدات الواقية بشكل كبير جرّاء تفشي كوفيد 19. وبات جني ملايين الدولارات مقابل الكمامات محرّكاً أساسياً لصادرات الصين بعدما جمّد كوفيد 19 النشاط الاقتصادي تقريباً مطلع 2020 وأثّر سلباً على النمو.

وقال نائب وزير التجارة الصيني كيان كمينغ للصحافيين، إنه إضافة إلى الكمامات، صدّرت الصين 2.3 مليار قطعة من معدات الوقاية ومليار وحدة من معدات فحص كوفيد 19 العام الماضي في مساهمة مهمة في المعركة العالمية ضد الوباء.

وأفاد مسؤول في الجمارك مطلع الشهر الجاري، بأنّ قيمة شحنات الكمامات وحدها بلغت 340 مليار يوان «52.6 مليار دولار». وقال الناطق باسم الجمارك لي كويوين، إنّ الحجم يساوي توفير نحو 40 كمامة لكل شخص في العالم خارج الصين. وكانت الصين، حيث ظهر كوفيد 19 أول مرة أواخر عام 2019، أول دولة في العالم تتعافى بعدما فرضت تدابير إغلاق صارمة وإجراءات لاحتواء الفيروس. ومن المتوقع أن تحقق الصين نمواً إيجابياً للعام الماضي. بدوره، أكد المسؤول في وزارة التجارة، تشو شيجيا، أن الصين لا تزال تواجه بيئة صعبة ومعقدة في ما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمار هذا العام.