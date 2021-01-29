«فايزر - بيونتيك» آمن.. والعالم يستقبل «لقاح نوفافاكس» بفعالية 89.3%

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تلقت مسيرة اللقاحات نحو تخليص العالم من فيروس كورونا دفعة جديدة، بإعلان شركة نوفافاكس أنّ لقاحها فعّال بنسبة 89.3 في المئة، فيما شدّدت أوروبا على أنّ لقاح فايزر - بيونتيك، آمن، ولم يظهر أي مشكلات تتعلّق بالسلامة.

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم، إنّ لقاح فايزر - بيونتيك، لم يظهر أي مشكلات تتعلق بالسلامة، وذلك بعد مرور شهر على بدء حملة التطعيم باللقاح في دول الاتحاد الأوروبي. وأضافت الوكالة، أنه لم يتم الإبلاغ عن ظهور أعراض حساسية مفرطة أو آثار جانبية بالنسبة للأشخاص الذين تناولوا الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة إلى أن حالات الوفاة التي حدثت عقب التطعيم ليست لها علاقة باللقاح. وأوضحت الوكالة في تقرير، أنّ أحدث بيانات السلامة للقاح تتوافق مع ملف الآثار الجانبية المعروفة، مضيفة أنه لم يتم تحديد آثار جانبية جديدة. وأشارت الوكالة في بيان، إلى أنّ لجنة السلامة راجعت الوفيات التي حدثت بعد التطعيم، مع مراعاة الظروف الصحية الأولية والعمر، وتوصّلت إلى أن البيانات لم تظهر وجود أي صلة بين اللقاح والوفيات الناجمة عن التطعيم، مؤكدة أنّ مثل حالات الوفاة تلك لا تثير مخاوف تتعلق بالسلامة.

على صعيد متصل، نشر الاتحاد الأوروبي، عقده مع شركة أسترازينيكا حول لقاحها ضد «كوفيد 19»، وذلك لتذكيرها بالتزاماتها بعد إعلانها الأسبوع الماضي حصول تأخير في عمليات الإنتاج. وأصرت المفوضية الأوروبية، على نشر العقد الموقع في أغسطس والذي ينص على تسليم ما يصل إلى 400 مليون جرعة من اللقاح. وقال ناطق باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي: «نرحب بالتزام الشركة بتعزيز الشفافية، الشفافية والمساءلة أمران مهمان لتعزيز ثقة المواطنين الأوروبيين». ونشرت المفوضية التقرير المكون من أربعين صفحة على الإنترنت، لكنها أخفت مقاطع عدة منه اعتبرتها سرية. وينص العقد على أن تبذل الشركة قصارى جهدها لزيادة قدراتها الإنتاجية. وجاء في الوثيقة: «تلتزم أسترازينيكا ببذل كل الجهود المعقولة لبناء القدرة على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح»، مع الإشارة إلى إمكانية أن يطلب الاتحاد الأوروبي 100 مليون جرعة إضافية.

بدورها، أذعنت شركة أسترازينيكا للضغط من الاتحاد الأوروبي، ونشرت عقدها الخاص بتوصيل لقاحات «كوفيد 19» إلى المنطقة. ويشير نص العقد، إلى أنّ مواقع التصنيع البريطانية يمكن أن تضاف إلى ترتيبات التصنيع الخاصة بالشركة للاتحاد الأوروبي، وهو ما كان موضع خلاف بين التكتل والشركة البريطانية، ولكن العقد يقول فقط إنه يتعين على الشركة بذل أقصى الجهود المعقولة لحل مشكلات القدرات الناتجة عن اتفاقيات التوريد المتنافسة. ولم تتضمن النسخة المنشورة من العقد، تفاصيل كمية الجرعات وتواريخ التوصيل.

وفي تطوّر لافت، قالت شركة نوفافاكس، إن تحليلاً أولياً أظهر أن لقاحها ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 89.3 في المئة في الوقاية من مرض «كوفيد 19» في تجربة أجريت في بريطانيا، كما أنه يوفر مستوى الحماية نفسه تقريباً من السلالة الأكثر عدوى التي تم اكتشافها لأول مرة هناك. وفيما أصبحت المجر، اليوم، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقر استخدام لقاح «سينوفارم» الصيني، عرضت روسيا على الاتحاد الأوروبي، جرعات من لقاح «سبوتنيك في» الروسي ضد «كوفيد 19». وقال صندوق الاستثمار الحكومي الذي يمول على نحو مشترك إنتاج اللقاح وبيعه، إنّ روسيا قد تقدم 100 مليون جرعة من «سبوتنيك في» إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام الجاري.

إلى ذلك، تدرس الحكومة الألمانية سبل توسيع إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وسط انتقادات ببطء حملة التطعيم الجماعية. وفي إشارة إلى قمة اللقاح التي من المقرر أن تعقدها الحكومة الألمانية الاثنين المقبل مع عدد من الشركات المصنّعة للقاحات، قال الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إنه ليس من المتوقع إصدار قرارات محددة خلال القمة، موضحاً أن الأمر يدور حول تبادل الآراء بشأن استراتيجية التطعيم واستطلاع إمكانيات التطوير. وأكّد الناطق أهمية انتهاج استراتيجية منسّقة في التطعيم متمثلة في تولي الحكومة الاتحادية مهمة شراء اللقاحات وتولي الولايات مسؤولية تنظيم عملية التطعيم في كل منها.