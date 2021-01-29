تطعيم 1315 شخصاً من الأطقم الطبية في مصر بلقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقَّى 1315 شخصاً من الأطقم الطبية في مصر الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، اليوم، أن حملة التطعيم شملت 22 مستشفى عزل وحميات في عدد من محافظات الجمهورية منذ الاثنين الماضي حتى مساء أمس، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الوباء.

وقال مستشار الوزيرة لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، عبر صفحة الوزارة الرسمية على "فيسبوك"، إنه تم إرسال جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" إلى مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتم توزيعها على مستشفيات (العزل، الصدر، الحميات)، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعاً ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال تلقي الأطقم الطبية للقاح بعدد من المحافظات.

وأضاف مجاهد أنه يتم إرسال جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى كل من الأطقم التي تتلقى اللقاح، حيث يتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يوماً، مشيراً إلى أن آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسليمه بطاقة متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة.

وأكد أن عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا المستجد اختيارية وبالمجان، في إطار الحرص على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.