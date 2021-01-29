نهج أوروبي مشترك لتصنيف مناطق تفشي كورونا الساخنة

المصدر: وام

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدون في بروكسل على.. نهج مشترك لتصنيف المناطق الساخنة لتفشي وباء كورونا المستجد في جميع دولهم .

وتم اعتماد الإجراء الجديد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في اجتماع في بروكسل.

ووفق الخطة التي تبنها السفراء سيشير اللون الجديد إلى المناطق التي يوجد بها أكثر من 500 إصابة بالفيروس التاجي لكل 100000 نسمة على مدار أسبوعين وأنشأ الاتحاد الأوروبي بالفعل نظام "إشارات المرور" لتحديد مدى خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد في كل دولة من دوله ال27 و وأعلن عن تدبير موازية أخرى في محاولة الحد من السفر.

ولكن مع ارتفاع عدد الإصابات وانتشار المتغيرات المعدية التي تنتشر أصبحت معظم الدول حمراء بالفعل ، لذا فإن المناطق الحمراء الداكنة الجديدة ستساعد في التمييز بين المناطق شديدة الخطورة وتساعد أيضًا في دعم القواعد التي تتطلب اختبارًا عند المغادرة والحجر الصحي.