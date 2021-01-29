وفاة خبير التجميل المصري محمد الصغير بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى خبير التجميل المصري محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك حسب ما أعلنه الفنان ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا.

ونشر ياسين، رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".

يأتي هذا بعدما أصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، والذى كان يخضع للعلاج منه على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.

وفى الإطار ذاته، حرص الفنان أحمد السقا وأبنائه – أحفاد محمد الصغير – على الدعاء له، هذا إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن الذين رددوا الأدعية عبر صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى لمناشدة الله، ومطالبة الجمهور أيضًا بالدعاء له.