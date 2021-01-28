البحرين تتسلم لقاحاً من الهند والجزائر حصلت على «سبوتنيك»

المصدر: دبي – البيان

حصلت البحرين، اليوم، على شحنة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا قادمة من الهند، وحصل العراق على 1.5 مليون جرعة من لقاح (فايزر/بيونتيك)، فيما تبدأ الجزائر السبت حملة التلقيح.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن وزيرة الصحة البحرانية، فائقة بنت سعيد الصالح، تسلمت دفعة من لقاح «كوفيشيلد – أسترازينيكا» من السفير الهندي في المنامة، وأضافت أن اللقاح سيكون مجانياً للمواطنين والمقيمين بالمملكة، فيما أعلنت وزارة الصحة فتح باب التسجيل للتطعيم به في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية للراغبين في أخذ اللقاح إلى المبادرة والتسجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة أو من خلال تطبيق «مجتمع واعٍ».

يأتي ذلك بعد أيام على موافقة البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح، الذي تنتجه شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ويتم تصنيعه في معهد «سيروم»، الشركة المصنعة للقاح في الهند.

الجزائر وسبوتنيك

وتبدأ الجزائر السبت حملة التلقيح غداة وصول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسي «سبوتنيك V»، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي اليوم.

وجاء في شريط العاجل للقناة الثالثة للتلفزيون الجزائري: «تصل غداً ظهراً أول دفعة من لقاح سبوتنيك إلى مطار بوفاريك» العسكري جنوب غرب العاصمة الجزائرية. وأضاف: «تنطلق عملية التلقيح بمستشفى البليدة بعد غد السبت». وأكد التلفزيون الحكومي أن دفعات أخرى من اللقاح «ستصل من الهند والصين».

وأعلنت الحكومة نهاية ديسمبر أنها وقعت اتفاقاً مع المختبر الروسي الذي طور لقاح سبوتنيك-V، لتؤكد قبل ثلاثة أسابيع أن التلقيح خلال «الأيام القادمة».

وجاء إعلان قرب وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي بعد مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية صبري بوقدوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وغرّد بوقدوم على تويتر: «تواصلت اليوم هاتفياً مع نظيري وزميلي الروسي السيد سيرغي لافروف، حيث تناولنا مسائل تتعلق بمكافحة جائحة كورونا وتوفير اللقاح الروسي».

بدوره، رحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بقرار السلطات الصحية الجزائرية تسجيل «سبوتنيك V»، مشيراً إلى أن الجزائر أصبحت بذلك أول دولة في القارة الأفريقية تعتمد اللقاح الروسي.

5 ملايين سوري

في دمشق، أعلنت وزارة الصحة السورية أنه تمت الموافقة على استيراد لقاح لـ 5 ملايين مواطن سوري، من دون أن يحدد نوع اللقاح. وقال مدير الجاهزية في الوزارة توفيق حسابا إن «عدد جرعات اللقاحات الموافق عليها 10 ملايين لقاح تكفي لخمسة ملايين مواطن؛ لأن الجرعة مضاعفة»، بحسب صحيفة الثورة السورية.

وحول الدفعة الأولى أوضح أن «النسبة التي يتم التفاوض عليها حالياً هي 3% من عدد سكان سوريا، وتقدر بحدود 60 ألف مواطن سيتم إعطاؤهم اللقاح كشريحة أولى». ومن المتوقع وصول الدفعة الأولى مع بداية الربع الثاني من هذا العام، وهي 600 ألف، ويستمر الاستيراد تباعاً للوصول إلى تلقيح خمسة ملايين مواطن.

ووافقت الحكومة السورية، قبل بضعة أيام، على انضمام السلطات السورية لمبادرة «كوفاكس» عبر منظمة الصحة العالمية، لتأمين اللقاح.

العراق وفايزر

وفي بغداد أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم أن بلاده ستحصل على 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر. ونقلت عنه وكالة «بترا» الأردنية أن الحصة الأولى من اللقاح تصل العراق نهاية الربع الأول من 2021.

وأضاف أن الكمية التي وصلت ستخصص للمستحقين، مبيناً أن الوضع الصحي للعراق من فيروس كورونا مشجع من حيث قلة الوفيات وارتفاع حالات الشفاء على الإصابات. وأشار إلى أن كبار السن الذين يعانون من أمراض مستعصية سيتلقون اللقاح في المرحلة الأولى.

وكانت مصادر صحية عراقية أكدت في وقت سابق أن العراق تعاقد على شراء 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر.