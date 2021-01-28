ملك المغرب يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق المغرب اليوم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

و تلقى الملك محمد السادس الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 وفق موقع هسبيرس.

وطبقا للتعليمات الملكية ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (على أن يتم تقليح حوالي 80 في المائة من السكان)، تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.