تعافي وائل الابراشي من فيروس كورونا بشكل تام

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الصفحة الرسمية للإعلامى وائل الابراشي على "فيس بوك" اليوم الخميس شفاءه من فيروس كورونا بشكل تام، وذلك بعدما أجرى الفحص الخامس للفيروس.

وكان أحد أفراد أسرة وائل الإبراشي أكد أن الإعلامى الكبير قد أجرى بالفعل الفحص الخامس خلال الساعات الماضية وظهرت النتيجة سلبية، وبدأ بالفعل مقدم "التاسعة مساء" في مرحلة التعافى والشفاء التام.

وأضاف المصدر أن الإبراشي من المقرر أن يغادر المسشتفى بعد 3 أيام عقب الاطمئنان على تعافيه وشفائه نهائيا.

وكان الإعلامى وائل الإبراشي أكد قبل أسبوع، أنه بخير وحالته الصحية تحسنت بشكل كبير للغاية، معلقا:"دخلت مرحلة التعافى، وسأخرج من المستشفى خلال أيام بعد أن تم استعادة التنفس بالرئتين بشكل طبيعى، ولم يعد متبقيا إلا بعض الالتهابات البسيطة".

وتابع أنه يخضع لعلاج تدريجى، وقال إن 90% من الرئتين استعادت العمل بكفاءة، لافتا أنه يستعد للخروج نهائيا من المستشفى.