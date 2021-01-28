فايزر وبيونتيك تؤكدان أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الأفريقية لكورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك في بيان الخميس في بيان أن لقاحهما ضد كوفيد-19 يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد الطفرتين الرئيسيتين لفيروس كورونا المستجد البريطانية وجنوب الأفريقية.

وقال البيان إن الاختبارات في المختبر "لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف "يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعد للاستجابة" إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.

