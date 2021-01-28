حقيقة إصابة الفنان القدير يحيى الفخراني بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان الكبير يحيى الفخراني صحة ما يتردد عن إصابة الفخراني بفيروس كورونا، وأنه بحالة صحية ممتازة.

وأوضحت الدكتورة لميس جابر بحسب "اليوم السابع"، أن الفنان يحيى الفخراني لديه تصوير غدا وطوال الأسبوع المقبل، لافتة إلى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية بمواقع التصوير.

يُذكر أن النجم الكبير يحيى الفخراني قد بدأ تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهى زركش" ليكون أول مسلسلات رمضان 2021 فى أماكن التصوير، حيث وضع القائمون على العمل خطة لتصوير العمل والانتهاء من مشاهده بالكامل قبل حلول شهر رمضان المقبل لرغبة الفخراني فى عدم التصوير بالشهر الكريم.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين جاري التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي عائلي.