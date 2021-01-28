جهاز لكشف "كورونا" دون أخذ عينات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المركز العربي للخلايا الجذعية في الأردن، وشركة الحلول المبتكرة للصناعات الطبية في ولاية فلوريدا الأميركية، اختراع جهاز "كوفيد هانتر" كأول تقنية في العالم للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19) عن بعد ودون ملامسة.

وأشار الفريقان في مؤتمر صحفي مشترك أول من أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، الى ان جهاز "كوفيد هانتر"، يتمتع بحساسية عالية للكشف عن الفيروس من مسافة صفر إلى مترين أي ما يعادل 6.5 قدم على جميع انواع الأسطح وداخل جسم الانسان، ما يجعل دقة الجهاز تصل إلى 99 % وفق صحيفة الغد الأردنية.

ويعمل الجهاز المحمول، بحسب ما اعلن الجانبان، عن بعد "دون الحاجة إلى اتصال او ملامسة مباشرة للشخص أو الجسم أو السطح المراد فحصه، وتم تصميمه للتعرف على وجود فيروس كورونا "سارس 2"، المسبب لمرض كوفيد 19”.

وقال رئيس المركز العربي للخلايا الجذعية والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشؤون العلمية في شركة الحلول المبتكرة، الدكتور أديب الزعبي، ان "جهاز كوفيد هانتر، تم تطويره تقنيا من قبل مجموعة من العلماء والباحثين والمخترعين الدوليين بقيادة فريق أردني من المركز".

واضاف، ان "فريقا من المركز العربي للخلايا الجذعية وشركة الحلول المبتكرة للصناعات الطبية الامريكية، توصل إلى تحديد الخصائص الفيزيولوجية والكيميائية والحيوية لـ "سارس 2"، والتي تمثل بصمة خاصة لهذا الفيروس غير موجودة في أي فيروس آخر ، مبينا أنه تم استخدام هذه الخصائص للتعرف على هذا الفيروس.

وأوضح الزعبي، انه تم استخدام أطياف محددة من الموجات الكهرومغناطيسية لتحديد البصمة الخاصة بهذا الفيروس، مؤكدا أن الجهاز الجديد قادر على اكتشاف الطفرات الجديدة لـ"كوفيد 19"؛ ما يجعله سلاحاً بالغ الأهمية لوقف انتشار الوباء.

وقال، انه تم استخدام موجات راديو كالموجات الصوتية المستخدمة في ريموت السيارة، بالإضافة إلى موجات ضوء (أشعة تحت الحمراء كتلك المستخدمة في ريموت التلفزيون)، وتجميع هذه المرسلات والمستقبلات في جهاز خاص تمت صناعته بطريقة مبتكرة.

كما يستطيع الجهاز، بحسب الزعبي، اجراء مسح كامل لأي مدرسة أو مؤسسة أو فندق يوميا، للوصول إلى بيئة خالية من فيروس كورونا، مشيرا الى قدرته على إجراء مسح لمدينة يقارب سكانها 10 ملايين شخص، في بضعة أيام فقط باستخدام ألف جهاز.

واعتبر الزعبي أن ألف جهاز من "كوفيد هانتر" تستطيع فحص جميع سكان المملكة خلال أسبوع واحد، وبدقة متناهية وبدون تكلفة، او أي أعراض جانبية سلبية، وبدرجة أمان عالية جداً.

وقال، إنه سيتم تصنيع الجهاز في دول متعددة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، لتلبية احتياجات السوق العالمي.

من جهته، قال المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة الحلول المبتكرة، دونالد ريدمان، ان جهاز "كوفيد هنتر" المحمول باليد سيؤدي إلى "إحداث ثورة في الطريقة التي يتم بها اكتشاف "سارس 2"، بما في ذلك السلالات المتغيرة، الأمر الذي يؤدي إلى إبطاء انتشار الفيروس القاتل، وإنقاذ الأرواح، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المستقبل القريب".

واضاف ريدمان، ان توفير "كوفيد هنتر" سيمكن من مسح الغرف والمطاعم والأماكن والمركبات والمستشفيات والفنادق والمدارس والمكاتب وغيرها من الأسطح وتحديد الأجسام والأسطح الملوثة بفيروس كوفيد بحيث يتم تعقيمها بكل سهولة ودقة وبما يضمن نجاح عملية التعقيم.