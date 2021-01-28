بعد المسحة الخامسة.. آخر تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد أحد أفراد أسرة وائل الإبراشى أن الإعلامى الكبير قد أجرى بالفعل مسحة خامسة خلال الساعات الماضية وظهرت النتيجة سلبية، وبدأ بالفعل مقدم "التاسعة مساء" في مرحلة التعافى والشفاء التام.

وأضاف المصدر أن الإبراشى من المقرر أن يغادر المسشتفى بعد 3 أيام عقب الاطمئنان على تعافيه وشفائه نهائيا وفق صحيفة اليوم السابع.

وكان الإعلامى وائل الإبراشى أكد في تصريحات قبل أسبوع، أنه بخير وحالته الصحية تحسنت بشكل كبير للغاية، معلقا:"دخلت مرحلة التعافى، وسأخرج من المستشفى خلال أيام بعد أن تم استعادة التنفس بالرئتين بشكل طبيعى، ولم يعد متبقيا إلا بعض الالتهابات البسيطة".

وتابع أنه يخضع لعلاج تدريجى، وقال إن 90% من الرئتين استعادت العمل بكفاءة، لافتا أنه يستعد للخروج نهائيا من المستشفى.

وكانت الصفحة الرسمية عبر فيسبوك للإعلامي المصري وائل الإبراشي أعلنت عن تحسن الحالة الصحية له واقترابه من التعافي التام.

وكتب الصفحة: " الحمد لله تعالي.. تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام"

وبناء على رغبة أسرة الإبراشي أصبحت صفحته على الفيسبوك هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط

وطالبت الأسرة الجميع باحترام مشاعرها بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة".

وأصيب الإعلامي المصري وائل الابراشي بفيروس كورونا المستجد.

وكشف الإبراشي أنه شعر بأعراض الإنفلونزا لكنه تعامل معها على أنها كورونا.

وقال الإبراشي : "إن شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل".

وتابع "تعاملت مع الفيروس بإيجابية وبحاول اشيل أي وهم نفسي لان الحالة النفسية مهمة في مواجهة كورونا"

وأعرب الإبراشي، عن حزنه بسبب ابتعاده عن العمل بسبب إصابته بكورونا، قائلا: "هو ده السجن الحقيقي ابتعادي عن الشغل".