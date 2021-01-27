كوريا الشمالية تطور لقاحاً خاصاً باستخدام بيانات اخترقتها من علماء أجانب

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

تختبر كوريا الشمالية لقاحها الخاص بفيروس كورونا باستخدام بيانات اخترقتها من علماء أجانب على الرغم من ادعائها عدم وجود إصابات.

فرغم ادعاءات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن المملكة المعزولة لم تسجل حالة واحدة من كوفيد 19، يُعتقد أن مطوري اللقاحات يختبرون منتجهم على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه الفيروس.

وذكرت صحيفة "نورث كوريا ديلي" أن العلماء في جامعة كيم إيل سونغ يستخدمون الخبرات التي تم جمعها من خلال "أنشطة القرصنة" لتنفيذ عملهم في معهد الأبحاث البيولوجية.

وظهرت ادعاءات القرصنة الكورية الشمالية في الغرب العام الماضي قبل الموافقة على أي من اللقاحات المستخدمة حاليًا في أوروبا والولايات المتحدة ، ووجهت مايكروسوفت أصابع الاتهام إلى مجموعة غامضة تسمى Lazarus Group .

وقال المصدر الكوري الشمالي إن الحزب الحاكم أنشأ وحدة متخصصة تسمى Bureau 325 مكرسة لقرصنة المعلومات الاستخبارية حول كوفيد 19، بما في ذلك اللقاحات.

ويتلقى المكتب السري أوامره مباشرة من اللجنة المركزية للحزب، ويقال إنه يقدم تقاريره إلى شقيقة كيم المؤثرة كيم يو جونغ.

استنادًا إلى أنشطة القرصنة في أواخر العام الماضي، بدأ العلماء على ما يبدو في اختبار منتجهم على المرضى الذين يعانون من أعراض مشابهة لتلك التي يسببها كوفيد 19.

وقال المصدر إن تجارب المرحلتين الأولى والثانية قد اكتملت بالفعل، ويجري إجراء تجارب المرحلة الثالثة على نطاق واسع الآن.

ويُزعم أن مجموعة لازاروس، التي تخضع للعقوبات الأمريكية باعتبارها وحدة قرصنة مدعومة من الدولة، تقدمت على أنها جهات توظيف في محاولة لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول، وفق "ديلي ميل".

كما وجهت مايكروسوفت بأصابع الاتهام إلى مجموعة قرصنة روسية مدعومة من الدولة، بينما تقول الولايات المتحدة إن الصين حاولت أيضًا استهداف شركات تصنيع اللقاحات.

من جانبها قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية إنها أحبطت محاولات اختراق من كوريا الشمالية كانت تستهدف الشركات التي تطور لقاحات.

وتحذر وكالة التجسس في سيئول من احتمال انتشار الفيروس في الشمال بسبب صلاته بالصين حيث بدأ الوباء.

وأثناء الترويج لنجاحه في إبقاء الفيروس بعيدًا، فرض نظام كيم أيضًا قيودًا صارمة بما في ذلك إغلاق جميع نقاط الدخول إلى المملكة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه تم تقييد النقل العام والحركة بين الدول بشكل صارم في كوريا الشمالية بينما تم حظر التجمعات لأكثر من خمسة.

وتؤدي الإجراءات إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد، التي تخضع بالفعل لضغوط شديدة من العقوبات الأمريكية بسبب برنامجها النووي.