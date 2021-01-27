«الصحة العالمية»: على مصنعي اللقاحات تنفيذ التزاماتهم

المصدر: (عواصم - وكالات)

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس، بعد الإعلان عن تأخير في تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى أوروبا، أن على مصنعي اللقاحات «الإيفاء بوعودهم وتنفيذ التزاماتهم»، لا سيما وأنهم استفادوا من استثمارات أوروبية هائلة.

وقالت في مداخلة بالفيديو: «استثمرت أوروبا المليارات لتطوير اللقاحات الأولى وضمان منفعة عالمية حقيقية. والآن يتعين على الشركات الإيفاء بوعودها».

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى توزيع سريع بقدر الإمكان للقاحات، حتى أيضاً في البلدان الفقيرة في جميع أنحاء العالم. وعارضت صراحة انتهاج القومية كوسيلة للخروج من أزمة «كورونا»، وحذرت من أن «نهج الانعزال لن يساعدنا في حل المشاكل». وتتلاقى هذه المواقف مع تحذير منظمة الصحة العالمية مما وصفته بأنه نزعة قومية في سياسات اللقاحات.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن «النزعة القومية في مجال اللقاحات قد تخدم أهدافاً سياسية على المدى القريب، لكن المصلحة الاقتصادية لكل أمة على المدى المتوسط والبعيد تملي دعم المساواة في الوصول إلى اللقاحات». وأضاف «طالما لم نضع حداً للوباء في كل مكان، فإننا لن نضع حداً له».