خبير يزف خبراً ساراً عن اللقاح الصيني ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

زفّ يانغ شياو يمينغ، أحد أكبر خبراء بحوث تطوير اللقاحات في الصين، خبراً ساراً بشأن اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا، مؤكداً أنه أثبت، بعد التجارب، فعاليته ضد كل السلالات الجديدة للفيروس التي تسللت إلى بلاده.

وأضاف في تصريحه لصحيفة "غلوبل تايمز" الصينية أن المختبرات الصينية لديها القدرة على إعادة تكييف لقاحاتها في ظرف شهرين فقط لمواجهة تحورات أوسع للفيروس، بما في ذلك سلالتاه البريطانية والجنوب إفريقية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال شاو "لا يكفي الجيل الحالي من اللقاحات لوحده في وقف انتشار الفيروس، لأن تحور الفيروس يشكل تحديا منذ فترة طويلة"، وأضاف أن أي لقاح يكون عادة "أقل فعالية" بمستويات متفاوتة إزاء التحورات، دون أن يعني ذلك أنه "غير فعال بشكل كامل في مكافحة الفيروس".

ترجح شركة الأدوية وعلماء الفيروسات والأوبئة في الصين ضرورة إعادة تكييف اللقاحات في ظل تحور فيروس كورونا الذي يثير انشغالا عالميا خلال الأسابيع الأخيرة، بعد ظهور السلالات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية.