بالفيديو.. أكثر من 3300 سائق توصيل في «طلبات» يتلقون تطعيم كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة «طلبات»؛ المنصة المتخصصه في توصيل الطعام والبقالة، رسميًا عن انتهاء تطعيم ما يزيد عن 3300 سائق من أسطولها في دولة الإمارات ضد فيروس «كورونا» المُستَجد، وقد تلقَّى مجانًا الجرعة الأولى من التطعيم قرابة 1700 سائقٍ في أبوظبي والعين، وما يزيد عن 1600 سائقٍ في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

يأتي ذلك تأكيدا على التزام «طلبات» الدائم بالحفاظ على معايير الأمن والسلامة خلال الجائحة، حيث بدأت الشركة في عام 2020 بأولى خطواتها في مشروع تطعيم أسطولها من السائقين المتطوعين في أرجاء الإمارات كافة، وذلك بالتعاون مع الهيئات الحكومية الإماراتية التي تدعم جهود القضاء على فيروس «كورونا» في الإمارات العربية المتحدة.

بدأت أولى مراحل مشروع تطعيم السائقين في شهر ديسمبر في أبوظبي ومدينة العين بالتعاون الوثيق مع دائرة الصحة بأبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، التي وفرت ما يزيد عن 1700 جُرعة تطعيم مجانية، بينما انطلقت المرحلة الثانية في يناير 2021 في إمارتي دبي والشارقة والإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع حيث تم تطعيم ما يزيد عن 1600 سائق حتى الآن.

وقال جيريمي دوتي؛ نائب المدير العام لمِنصَّة «طلبات» الإمارات:«منذ أن بدأت الجائحة العالمية، كان أمن وسلامة منظومتنا على رأس أولويات شركة «طلبات»، وها نحن نستمر في إعطاء هذا الأمر أولوية قصوى حتى يومنا هذا».

وأضاف: «التطعيم هو أكثر الطرق أمانًا وفاعليةً لحماية أنفسنا من هذا الوباء العالمي «كوفيد-19»، وقد اختار سائقو «طلبات» أن يتلَّقوا التطعيم لرفع مناعتهم ضد فيروس «كورونا» والبقاء آمنين أثناء تأدية عملهم».

وأشار إلى أن سائقي «طلبات» ساهموا خلال برنامج التعقيم الوطني وفي أيام شهر رمضان المبارك، بمساعدة المجتمعات المحلية تحت وطأة الجائحة العالمية، وذلك عبر توصيل 90 ألف وجبة طعامٍ، و4000 حزمة من الأدوية إلى المحتاجين في دبي وجميع الإمارات الأخرى مجانًا ودون أي تكلفة.