مصر تسجل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الاثنين تسجيل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 53 وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 504 أشخاص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس إلى 127 ألفا و حالة واحدة حتى مساء الاثنين، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الاثنين بلغ 162 الفا و486 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9012 وفاة.