«موديرنا» يوفر الحماية من السلالات الجديدة

المصدر: (لندن - د.ب.أ)

أعلنت شركة موديرنا للصناعات الدوائية، أن النتائج الأولية أظهرت أن لقاحها المضاد لكورونا يمكن أن يوفر الحماية من السلالات الجديدة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وقالت الشركة إن لقاحها يؤدي إلى استجابة مناعية يمكن أن تحمي الناس من تحورات الفيروس في الاختبارات المعملية المبكرة. وكإجراء احترازي، ستبدأ موديرنا في اختبار التطعيم بجرعة «تعزيزية» ثالثة، إلى جانب لقاحها الذي يتم على جرعتين، لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعد على تحييد سلالات الفيروس بشكل أكبر. كما تعمل الشركة أيضاً على لقاح معزز جديد خاص بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس التي ظهرت في جنوب أفريقيا.