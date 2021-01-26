«درون» لتوصيل اللقاح في ألمانيا

المصدر: (فرانكفورت - د.ب.أ).

تعتزم شركة ألمانية ناشئة استخدام طائرات مسيرة «درون» لإيصال لقاح فيروس كورونا إلى المناطق النائية. وقال توم بلومر الرئيس التنفيذي لشركة «وينغكوبتر»: «حتى قبل الأزمة، زودنا 19 قرية في دولة فانواتو الجزرية جنوب المحيط الهادئ (بالأدوية) كجزء من مشروع تجريبي ناجح».

وأعلنت الشركة، أمس، أنها جمعت 18 مليون يورو أخرى من رأس المال الاستثماري من شركة «إكسبلورر كابيتال» في كاليفورنيا و«فيوتشري ريجيو جروث» الألمانية. وتعتزم «وينجكوبتر» استخدام رأس المال الجديد لتطوير طائرة بدون طيار جديدة ذات قدرات أكبر. وسيُجرى إنتاج الطائرات المسيرة في مصنع سابق للدراجات الكهربائية في مدينة فايترشتات الألمانية.

وقال بلومر: «لقد جلبنا خبراء من قطاع إنتاج السيارات، ونقوم حالياً اعتماداً على خبرتهم الفنية بإعداد سلسلة إنتاج». وتتطلب بعض أنواع اللقاح بنية تقنية متطورة للحفاظ على صلاحيتها من سوء التخزين وووسائل نقل متطورة لتفادي درجات الحرارة العالية.