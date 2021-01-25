دليل صحة دبي لأولياء الأمور حول فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أولياء الأمور دائماً يسعون لتقديم كل ما في وسعهم لحماية أطفالهم، نعـلم يقـينا أن جائحة كوفيد-19 جلـبت العـديد من التحديات لأولياء الأمور في جميع أنـحاء العـالم، لـذلك قامت في هيـئة الصحة بدبي بإصدار دليل إرشادي خاص بأولياء الأمور لتزويدهم بمعلومات دقيقة ومحدثة حول أفـضل الطرق للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلتهم والمجتمع بشكل عام.

إرشادات عامة

من المهم معرفة أعراض وعلاماتكوفيد-19 مثل:

حمى وارتفاع في درجة الحرارة 37.50C

سعال

آلام في الجسم

ضيق وصعوبة في التنفس

ألم في الحلق

سيلان الأنف

الإسهال

الغثيان

الصداع

فقدان حاستي الشم والتذوق

إرشادات عامة

الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من المدرسة والهيئات المعنية.

لا ترسل طفلك للمدرسة عند ظهور أعراض المرض أو عند مخالطة شخص مصاب بكوفيد-19.

تجنب حضور التجمعات والاحتفالات، والابتعاد عن المنـاطق المزدحمة التي تعرضكم وتعرض أبناءكم لخطر انتقال عدوى فيروس كوفيد-19 في المجتمع.

تعلـيم الأطفال حول أعراض وعلامات كوفيد-19 وطرق الوقاية منها.

ارتداء الكمامة للأطفال الأكبر من ست سنوات.

تزويد طفلك بعدد كاف من الكمامات ومعقم اليدين.

التحديث المستمر لنموذج الصحة والسفر من خلال الرابط

(https://www.dha.gov.ae/en/Pages/coronaregistration.asp)

يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن كل واحد منا مسؤول عن منع انتشار الذعر والإشاعات والمعلومات المضللة.

ظهور أعراض كوفيد-19 على طفلك في المنزل

يجب عليك إبقاء طفلك في المنزل.

ابلاغ المدرسة فورا.

طلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الـ PCR.

إذا ظهرت النتيجة سلبية:

العودة الى المدرسة في حال اختفاء الأعراض وتقديم نتيجة الفحص مع الإجازة المرضية/ شهادة حضور لإدارة المدرسة.

ــ ظهور أعراض كوفيد-19 على طفلك في المنزل

إذا ظهرت النتيجة إيجابية:

على ولي الأمر إخطار المدرسة فوراً بنتيجة الفحص الإيجابية.

اتباع الإرشادات الطبية والالتزام بإجراءات العزل الصحي.

سيتم منح طفلك فرصة التعلم عن بعد.

عند العودة إلى المدرسة يجب تقديم شهادة خلو من مرض 19-COVlD وذلك عن طريق الطبيب المعالج أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بهيئة الصحة بدبي 800342.

يجب على جميع المخالطين لطفلك كالأخوة وأفراد الأسرة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام واتباع جميع الإرشادات المتعلقة بالمخالطين والمذكورة أدناه.

ظهور أعراض كوفيد-19 على طفلك أثناء استخدام وسيلة النقل

النقل الخاص:

يجب على أولياء الأمور والمرافق للطفل مراقبة أعراض وعلامات كوفيد-19 أثناء الذهاب أو العودة من المدرسة.

• في حالة وجود أية أعراض وعلامات:

يجب الطالب العودة إلى المنزل، وطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة فورا.

الالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص سواء كانت سلبية أو إيجابية، والتقيد بالإرشادات المذكورة أعلاه.

ظهور أعراض كوفيد-19 على طفلك أثناء استخدام وسيلة النقل

في حال ظهور الأعراض والعلامات المرضية قبل ركوب الحافلة:

إبقاء الطالب في المنزل.

طلب الاستشارة الطبية.

إبلاغ المدرسة فورا.

في حال ظهور الأعراض والعلامات المرضية بعد ركوب الحافلة:

جلوس الطالب في مقدمة الحافلة.

• ابلاغ مسؤول الصحة والسلامة في المدرسة.

سيقوم مسؤول الصحة والسلامة عند الوصول باصطحاب الطفل إلى غرفة العزل.

إبلاغ الوالدين لأخذ الطفل وطلب الاستشارة الطبية، يجب على الوالدين التعاون مع المدرسة لأخذ الطفل فورا واتباع الإرشادات الطبية اللازمة.

على الوالدين الالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص سواء كانت سلبية أو إيجابية، والتقيد بالإرشادات المذكورة أعلاه.

ظهور أعراض كوفيد-19 على طفلك في المدرسة

سيتم نقل الطفل على الفور لغرفة العزل الصحي.

سيتم تقييم حالة الطفل من قبل طبيب/ ممرض المدرسة.

سيتم ابلاغكم لأخذ طفلكم على الفور.

طلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص ال PCR.

الالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص.

سواء كانت سلبية أو إيجابية، والتقيد بالإرشادات المذكورة أعلاه.

إذا كان طفلك مخالطا لشخص مصاب بكوفيد 19

في حال وجود شخص مصاب بكوفيد-19 فـي المدرسة ستقوم هيئة الصحة بدبـي بالتعاون مع المـدرسة بتقصي المـخالطين وإبلاغـكم في حال ثبوت مخـالطة طفلكم لـهذه الحالة، ويقـصد بالمـخالطين الأشخاص الذين كانوا على مسافة أقل من مترين من حالة مؤكدة لـ 19-COVID لمدة تـزيد على 15 دقيقة تبدأ مـن يومين قبل ظـهور الأعراض فـي الحـالة المؤكدة وخلال فترة المرض.

من هو المخالط؟

هو كل شخـص قضى وقتا على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة.

إذا كان طفلك مخالطا لشخص مصاب بكوفيد 19

في حال ثبوت مخالطة طفلكم لشخص مصاب بكوفيد-19 من خارج المدرسة: يجب عليكم إبلاغ المدرسة فورا والالتزام بالحجر الصحي المنزلي 10 أيام من تاريخ آخر مخالطة للشخص المصاب.

كما يجب في الحالتين أعلاه مراعاة ما يلي:

الالتزام في الحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام مع مراقبة أعراض المرض.

مراقبة المخالطين خلال فترة الحجر الصحي.

المخالطون الذين لم تظهر عليهم الأعراض بإمكانهم العودة إلى المدرسة بعد إنهاء فترة الحجر الصحي المنزلي (10 أيام).

إذا كان طفلك مخالطا لشخص مصاب بكوفيد 19 لا يتطلب من المخالطين عمل فحص PCR إلا إذا ظهرت عليهم أعراض المرض خلال فترة الحجر، وينبغي حينها التوجه لطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة بنتيجة فحص PCR.

ستمنح المدرسة طفلك فرصة التعلم عن بعد، لذا شجع طفلك بالالتزام بالتعلم عن بعد.

قبل العودة إلى المدرسة بيومين تقريبا، سيقوم طبيب المدرسة / الممرض بالتقييم الافتراضي للحالة للتأكد من ان طفلك لا يعافي من أعراض وعلامات المرض.

إذا سمح لطفلك بعد التقييم الافتراضي بالعودة إلى المدرسة، فعليه الذهاب إلى عيادة المدرسة فور الوصول ليتم تقييم حالته الصحية من أجل السماح له باستئناف الدراسة داخل المدرسة.

إذا كان طفلك مخالطا لشخص مصاب بكوفيد 19

في حال ثبوت مخالطة طفلكم لشخص مصاب بكوفيد-19 من خارج المدرسة:

يجب عليكم إبلاغ المدرسة فورا والالتزام بالحجر الصحي المنزلي 10 أيام من تاريخ آخر مخالطة للشخص المصاب.

كما يجب في الحالتين أعلاه مراعاة

ما يلي:

الالتزام في الحجر الصحي المنزلي لمدة 10 ايام مع مراقبة أعراض المرض.

مراقبة المخالطين خلال فترة الحجر الصحي.

المخالطون الذين لم تظهر عليهم الأعراض بإمكانهم العودة إلى المدرسة بعد إنهاء فترة الحجر الصحي المنزلي (10 أيام).

إذا كان طفلك مخالطا لشخص مصاب بكوفيد 19

لا يتطلب من المخالطين عمل فحص PCR إلا إذا ظهرت عليهم أعراض المرض خلال فترة الحجر، وينبغي حينها التوجه لطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة بنتيجة فحص PCR.

ستمنح المدرسة طفلك فرصة التعلم عن بعد، لذا شجع طفلك بالالتزام بالتعلم عن بعد.

قبل العودة إلى المدرسة بيومين تقريبا، سيقوم طبيب المدرسة / الممرض بالتقييم الافتراضي للحالة للتأكد من ان طفلك لا يعافي من أعراض وعلامات المرض.

إذا سمح لطفلك بعد التقييم الافتراضي بالعودة إلى المدرسة، فعليه الذهاب إلى عيادة المدرسة فور الوصول ليتم تقييم حالته الصحية من أجل السماح له باستئناف الدراسة داخل المدرسة.

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