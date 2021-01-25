الدليل المحدث للعزل الصحي لمصابي كوفيد-19 في دبي

المصدر: دبي - البيان

أصدرت هيئة الصحة في دبي دليل العزل الصحي للمصابين بـ«كوفيد-19» المحدث لشهر يناير 2021، وشمل الدليل تعريفات حول المصاب وفترة العزل الصحي وأبرز البرتوكولات المطبقة.

من هو المصاب بـ«كوفيد – 19»؟

هو كل شخص خضع لفحص البلمرة المتسلسل «PCR» في مؤسسة صحية معتمدة وكانت نتيجة الفحص إيجابية وتؤكد إصابته بـ«كوفيد – 19»، بغض النظر عن وجود أعراض للمرض من عدمه.

رحلة المصاب بـ«كوفيد-19»:

1- يتوجب على المصاب عزل نفسه في غرفة منفصلة مباشرة بعد الحصول على النتيجة الإيجابية لفحص «PCR» وعليه أن يقوم بإخطار رئيسه المباشر وإدارة الموارد البشرية في العمل.

2- ستقوم هيئة الصحة في دبي بالتواصل مع المصاب لاستكمال إجراءات العزل، ويمكن للمصاب المبادرة بالتواصل مع «صحة دبي» على الرقم المجاني 800342.

3- تحميل تطبيق COVID-19 DXB واتباع الخطوات المطلوبة

4- في حال ظهور أي أعراض للمرض على المصاب عليه الاتصال على الرقم المجاني 800342 لحجز موعد للاستشارة الطبية أو الاستعانة بخدمة الاستشارة المتاحة على التطبيق.

5- في حال عدم وجود أي أعراض للمرض يتوجب على المصاب البقاء في العزل الصحي سواء في المنزل أو منشأة العزل المؤسسي لمدة لا تزيد عن 10 أيام ولا توجد حاجة لإعادة الفحص.

يمكن الحصول على شهادة استكمال مدة العزل الصحي من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800342 أو من خلال تطبيق COVID-19 DXB.

العزل الصحي

كم هي مدة العزل الصحي للمصاب بـ«كوفيد- 19» ؟

يبقى المصاب بـ«كوفيد- 19» في العزل الصحي «المؤسسي أو المنزلي» لمدة لا تزيد على 10 أيام، وينتهي العزل بعد اكتمال المدة المذكورة مع وجود تحسن في الأعراض وعدم وجود حمّى خلال 3 أيام متتالية على الأقل من دون استخدام أية أدوية خافضة للحرارة.

متى تنتهي مدة العزل الصحي؟

ــ بعد مرور 10 أيام من تاريخ فحص «بي سي آر» PCR

ــ تحسن الأعراض في حال ظهورها

ــ خلو المريض من أية أعراض أو حمّى لـ 3 أيام متتالية، بدون استخدام أدوية خافضة للحرارة

متى ينتقل «كوفيد-19» من شخص إلى آخر؟

أظهرت الدراسات العلمية أن فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19» يكون معدياً في أول 10 أيام من الإصابة، حيث تعتبر العدوى في أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى وتنخفض بسرعة ما بين اليومين «الـ 7 والـ10» من المرض، ولذلك يجب الالتزام بالعزل الصحي لمدة 10 أيام تفادياً للمخالطة وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

كما أظهرت الدراسات العلمية أنه لم يتم العثور على الفيروس نشطاً أو معدياً، بعد مرور 10 أيام حتى إذا كانت نتيجة فحص «البي سي آر» PCR إيجابية.

هل يجب أن تكون النتيجة سلبية لخروج المريض من العزل الصحي؟

لا يشترط الخضوع لفحص «البي سي آر» PCR لإنهاء العزل الصحي، والإجراء الصحيح هو إكمال مدة 10 أيام من العزل الصحي مع تحسن الأعراض وعدم وجود حمى لمدة 3 أيام على الأقل وذلك من دون استخدام الأدوية الخافضة للحرارة.

ــ هل يمكنني ممارسة حياتي الطبيعية بعد الخروج من العزل الصحي مع وجود نتيجة فحص كوفيد-19 إيجابية، وهل اعتبر أنني خالطت المجتمع عمداً وأكون بذلك معرضاً للغرامة؟

لا يترتب على النتيجة الإيجابية للفحص الذي يتم إجراؤه بعد انقضاء مدة العزل أية غرامات ويمكن للشخص استئناف حياته بصورة طبيعية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة لتفادي أية غرامات، مثل: لبس الكمامات، والتباعد الجسدي بمسافة 2 متر على الأقل.

ــ كم هي الفترة الزمنية اللازمة للتماثل للشفاء؟

ــ يعتبر «كوفيد-19» مستجد وقد تتغير طبيعته، وقد أثبتت الأدلة العلمية أن التماثل للشفاء يختلف حسب مناعة الأشخاص واللياقة البدنية، لذلك نوصي بالالتزام التام بالعزل لمدة 10 أيام كحد أقصى للحالات التي لا تعاني من الأعراض أو لديها أية أعراض بسيطة.

وأما للحالات التي يصاحبها أعراض فإن الشفاء يعتمد على درجة الأعراض ومضاعفات المرض خلال فترة العلاج.

ــ هل يمكنني الحصول على شهادة خلو من المرض؟

يمكن الحصول على شهادة خلو من المرض بعد استكمال فترة العزل الصحي، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800342 أو من خلال تطبيق COVID-19 DXB.

متى يتم تطبيق العزل المنزلي للمصابين بـ«كوفيد-19»؟

يتم تطبيق العزل المنزلي في حال توفر شروط ومتطلبات العزل للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي من أعراض المرض، أو تكون الأعراض بسيطة مع توافق المنزل لاشتراطات العزل.

ما هي شروط ومتطلبات العزل المنزلي؟

- توفر غرفة منفصلة مع حمام خاص.

- استقرار الحالة الصحية للمريض.

- ألا يكون أي من المقيمين في المنزل من الفئات الأكثر عرضة للمخالط

- توفر وسائل اتصال مثل وجود رقم هاتف فعّال.

- التزام المريض والمتواجدين معه بالإجراءات الاحترازية الموصى بها في حالات العزل المنزلي.

- توفر مستلزمات الإسعافات الأولية التي تحتوي على جهاز قياس درجة الحرارة.

عند ظهور أية أعراض يمكن الحصول على الدعم والاستشارة الطبية للحالات الطارئة من خلال التطبيق الذكي COVID19- DXB ويمكن للمريض الاتصال على الخط الساخن لهيئة الصحة بدبي 800342 أو الاتصال على 997 لطلب سيارة إسعاف.

العزل الصحي

الفئات الأكثر عرضة للخطر من «كوفيد-19» هم:

من هم فوق 60 سنة

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل

مرض السكري.

أمراض القلب الخطيرة مثل نقص التروية القلبية.

ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم

أمراض الرئة/ أمراض الجهاز التنفسي المزمنة بما في ذلك الربو المعتدل إلى الشديد.

أمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.

مرض الكبد المزمن.

مرضى السرطان الذين مازالوا يخضعون للعلاج.

المرضى الذين يستخدمون الأدوية البيولوجية أو الأدوية المثبطة للمناعة.

المرضى الذين لديهم تاريخ زراعة أعضاء.

الأشخاص من أي فئة عمرية ممن يعانون من السمنة المفرطة «مؤشر كتلة الجسم 40 (BMI) أو الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الطبية الأساسية، خاصة اذا لم يتم التحكم فيها جيداً.

أي حالة صحية قد تضعف المناعة.

أصحاب الهمم

الأشخاص الذين يقيمون في مراكز الرعاية طويلة الأجل.

ــ ما هو المطلوب من المريض أثناء العزل المنزلي؟

- على المريض عزل نفسه عن المقيمين معه في المنزل لكامل مدة العزل 10 أيام حتى لو كان يتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليه أية أعراض.

- تحميل التطبيق الذكي COVID19- DXB، والتسجيل فيه، واتباع الخطوات المطلوبة.

- مراقبة الأعراض وقياس درجة الحرارة بشكل مستمر.

- قراءة المريض ومن معه في المنزل لكافة الإرشادات التي يتم توفيرها.

- يجب على المريض عند تناول الطعام استخدام الأطباق والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة والتخلص منها على الفور.

- يفضل أن يقوم المريض بغسل ملابسه بنفسه، إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب على الشخص استخدام غسالة وأكياس منفصلة في غرفة العزل وجمع كل العناصر الملوثة في كيس نفايات منفصل.

- غسل اليدين بشكل مستمر وتغطية الفم عند السعال أو العطاس.

- يفضل استخدام حاوية ذات الفتح الآلي دون لمس للمخلفات التي يحتمل أن تكون معدية.

- التأكد من أن القائمين بالأعمال المنزلية يحرصون على اتباع جميع التدابير الاحترازية عند التعامل مع النفايات أو الغسيل.

ما هو المطلوب من أسرة المصاب أثناء فترة العزل المنزلي؟

- البقاء في غرفة منفصلة عن المريض.

- مراقبة الأعراض التي قد تطرأ عليهم، وفي حال ظهورها يجب الاتصال على الرقم المجاني 800342

- يجب استخدام الكمامة الطبية عند وجود أشخاص آخرين، أو عند حضور فريق الرعاية الصحية.

- غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية على الأقل بشكل مستمر، خاصة قبل وبعد إعداد الطعام، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام، وبعد خلع الكمامات الطبية، والقفازات الطبية، وكلما بدت اليدان متسختين، ويفضل استخدام المناشف الورقية لتجفيف اليدين.

- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير نظيفة.

- يجب أن يكون عدد مقدمي الرعاية الصحية محدوداً بحسب حاجة المرضى للمساعدة، وأن يتمتع مقدم الرعاية بصحةٍ جيدة ولا يعاني من أية أمراض مزمنة.

ما هو المطلوب من أسرة المصاب أثناء فترة العزل المنزلي؟

- في حال وجود مخالطة مباشرة مع حالة مؤكدة ولم تصدر نتائج تؤكد انتقال العدوى بعد، فينبغي بقاء المخالط في حجز صحي مدته 10 أيام.

- التخلص من الأقنعة الطبية والقفازات ذات الاستعمال لمرة واحدة وذلك مباشرة بعد كل استخدام.

- يجب ضمان تنظيف وتعقيم الأسطح في المناطق المشتركة مثل مقابض الأبواب والصنابير والمقاعد والتأكد من أن المساحات المشتركة جيدة التهوية.

- غسل الملابس جيداً، والتأكد من وضع ملابس المريض المؤكد إصابته في سلة منفصلة، وضرورة غسلها وتعليقها للتعرض للشمس بعيداً عن بقية ملابس الأشخاص المقيمين مع المصاب.

ــ ينصح بترك وجبات المريض، التي تقدم على أطباق وأدوات تستخدم لمرة واحدة، عند باب غرفته من دون أي احتكاك أو تواصل مباشر معه.

ــ يجب على جميع الأفراد المقيمين معاً البقاء في المنزل دون استقبال أي زائر.

ــ بعد انقضاء مدة العزل المنزلي، يجب إجراء تعقيم شامل للمنزل.

عند عدم رغبتي بالعزل المنزلي، هل يمكنني طلب الحصول على العزل المؤسسي؟

نعم يمكنك ذلك، حسب السعة المتوفرة، على أن تتحمل تكلفة الإقامة في العزل المؤسسي.

متى ينتهي العزل المنزلي؟

- بعد 10 أيام من تاريخ الفحص.

- تحسن الأعراض في حال وجودها.

- خلو المريض من أية أعراض للحرارة لمدة 3 أيام متتالية

هل يوجد خدمات معتمدة لغسل الملابس في حال عدم رغبتي بغسلها في المنزل؟

- نعم، يمكن الاستعانة بمغاسل الملابس المتخصصة لغسل المنسوجات الملوثة والمعتمدة من قبل بلدية دبي من خلال الرابط- https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list

أو التواصل من خلال غرفة عمليات بلدية دبي من خلال:

الرقم: 8004006

البريد الالكتروني:

dmoperations@dm.gov.ae



هل هناك شركات تعقيم شامل للمنازل معتمدة، يمكن الاستعانة بها بعد انقضاء مدة العزل المنزلي؟

نعم، يمكن الحصول على قائمة الشركات المعتمدة من قبل دبي من خلال الرابط

- https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list

أو التواصل من خلال غرفة عمليات بلدية دبي من خلال:

الرقم: 8004006

البريد الالكتروني:

dmoperations@dm.gov.ae

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