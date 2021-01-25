موديرنا تزف البشرى.. لقاحنا فعّال ضد السلالة المتحورة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الحيوية في بيان، اليوم الاثنين، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس.

وأكدت في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه". وأوضحت موديرنا أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحوّرة.

وكانت عدة دول في أوروبا سجلت حالات إصابة بالسلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا، التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا.

ويتميز لقاح شركة موديرنا عن لقاح فايزر-بايونتك، بأنه يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة للمرافق الصغيرة والمناطق النائية.

ويحتاج تخزين لقاح موديرنا إلى حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، وذلك لمدة 30 يومًا، في حين يحتاج لقاح فايزر إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، لتخزينه للمدة نفسها.

وتجاوزت فعالية لقاح موديرنا ضد كوفيد-19، 94 في المئة، وتحصل بعد أسبوعين على الأقل من الجرعة الثانية، وفقا لوثيقة صادرة عن لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء.