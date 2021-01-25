مركز روسي ينشر أول صورة للفيروس المتحوّر

المصدر: موسكو - وكالات

نشر مركز الأبحاث الروسي «فيكتور» أول صورة في العالم للسلالة المتحوّرة من فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المركز الإعلامي للوكالة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك «روس تريب نادزور»، قوله في بيان إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تصوير السلالة البريطانية لفيروس كورونا من مريض في ديسمبر 2020. بعد الحصول على صورة الفيروس تحت المجهر كجزء من دراسة خصائصه.

ووفقاً لأستاذة كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ماسون، آنشي بارانوفا، فإن السلالة المتحورة قد تصبح سلالة الفيروس الرئيسية في روسيا. ووفقاً لها، فإن العدوى بهذا الفيروس أكثر بنسبة 56% من السلالة المكتشفة سابقاً.

وقد تمكن نظام اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي طورها مركز «فيكتور» التابع لـ«روس تريب نادزور» من اكتشاف العدوى بالسلالة المتحورة التي ظهرت بداية في بريطانيا، حيث يستطيع النظام تمييز الفرق بين الفيروس المتغير والأشكال غير المتحولة، وتمكن المجهر الإلكتروني الروسي الذي بلغت نسبة تكبيره 100 ألف مرة من تصوير الطفرة الجديدة للفيروس.

يذكر أن لقاح «إبيفاكورونا» الذي ينتجه مركز «فيكتور» فعّال ضد طفرات السلالة المتحورة من فيروس كورونا أيضاً.