نصيحة غريبة من أطباء فرنسا لصد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا الذي أنهك العالم منذ حوالي العام، حاصدا حياة أكثر من مليوني شخص، قدم أطباء فرنسيون نصيحة غريبة لإبطاء انتشار الفيروس.

وأصدرت الأكاديمية الفرنسية للأطباء توجيهات تقول إن على الناس "تجنب التحدث أو إجراء مكالمات هاتفية" في قطارات الأنفاق أو الحافلات أو في أي مكان في الأماكن العامة حيث لا يمكن التباعد الاجتماعي. أصبحت الأقنعة مطلوبة منذ مايو، لكن المسافرين غالبًا ما يفكونها أو يزيلونها للتحدث على الهاتف.

كما يحث خبراء فرنسيون آخرون على اتخاذ تدابير أكثر دراماتيكية - لا سيما الإغلاق الثالث.

وتضم مستشفيات فرنسا الآن عددًا أكبر من مرضى كوفيد-19 مقارنة بشهر أكتوبر، عندما فرض الرئيس إيمانويل ماكرون إغلاقًا ثانيًا، في حين يشغل مرضى الفيروس أكثر من نصف أسرة العناية المركزة في البلاد، وفقا للعربية نت.

وتتزايد الإصابات في فرنسا تدريجياً هذا الشهر، بأكثر من 20 ألف حالة في اليوم.

وفرنسا لديها حاليا أطول حظر تجول بسبب الفيروس في أوروبا، بدءًا من الساعة 6 مساءً. حتى الساعة 6 صباحًا، وتم إغلاق المطاعم والمواقع السياحية منذ أكتوبر

من جانبها، سعت الحكومة حتى الآن إلى تجنب الإغلاق الكامل الجديد، كما شهدت فرنسا 72647 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد 19، فيما بلغ عدد الإصابات 3011257.