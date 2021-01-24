خبير أمريكي يحدد أهم فائدة للقاح كورونا

المصدر: وكالات

قال المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض توم فريدن، إن الفائدة الأبرز للقاحات المضادة لفيروس كورونا، تتمثل في تخفيض معدلات الوفيات من جراء "كوفيد 19".

وأضاف أن اللقاحات "قد لا تؤدي لتخفيض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعدة أشهر، لكنها قد تخفض الوفيات" بحسب سكاي نيوز عربية. "

وشدد فريدن على أهمية تطعيم كبار السن ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما، لأن "نسبة الوفيات بين هؤلاء بسبب الفيروس تبلغ 40 في المئة" في الولايات المتحدة.

وأشار الخبير إلى أن الفترة الفاصلة بين جرعتي اللقاح يمكن أن تصل إلى 6 أسابيع، لمواجهة النقص الذي يمكن أن يطرأ على كميات اللقاح التي تطرح في الولايات المتحدة.

وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض بـ "الاستخدام الشامل" للكمامة، أي عند الخروج من المنزل إلى الأماكن المفتوحة أو المغلقة على السواء، وقالت إن "الولايات المتحدة دخلت مرحلة انتقال كبير للعدوى".