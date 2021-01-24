مصر تحدد ضوابط توزيع لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

دشنت وزيرة الصحة في مصر الدكتورة هالة زايد حملة قومية للتطعيم بلقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيمات وفق ضوابط محددة.

وقالت الوزيرة إن هناك 5 فئات سيتم تطعيمها تدريجيا وهم "الطواقم الطبية فى العزل، ثم الفرز، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، الأشخاص العاديين" وفق اليوم السابع.

وأعطت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إشارة بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية، والبدء بتطعيم أول طبيب بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية على أن تبدأ التطعيمات فى 40 مستشفى عزل بالجمهورية تابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي .

وأوضحت الوزارة، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان ،أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة فى معرفة أى بيانات عن اللقاح.