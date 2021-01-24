باحث مصري يبتكر لقاحاً لفيروس كورونا من البيض المخصب

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح باحث مصري في تصميم لقاح بشري ضد فيروس كورونا المستجد من البيض المخصب ولقاح للدواجن يؤخذ عن طريق الأنف بأقل تكلفة.

واعتمد الباحث المصري الدكتور محمد رحيم، ضمن فريق بحثي بجامعة "لانكستر" بإنجلترا، في ابتكاره على تقنية "الهندسة الوراثية العكسية"، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

ويعمل الباحث مدرساً بقسم الفيروسات بكلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، وحصل على وظيفة باحث بعلم الفيروسات في كلية الطب وعلوم الحياة في جامعة لانكستر عام 2019.

وقال رحيم إن نتائج البحوث الجارية أكدت قدرة اللقاح الجديد على منع العدوى ومنع تأثير الفيروس على الرئتين في الحيوانات في المرحلة الأولى من التجارب.

وأضاف أن اللقاح الجديد، في حال اجتيازه للتجارب السريرية على البشر، سيُحدث نقلة جديدة في مكافحة والسيطرة على وباء كوفيد-19.

ويعمل الباحث المصري ضمن فريق بحثي يترأسه د. محمد منير، وهو باكستاني الأصل بريطاني الجنسية، ويضم باحثين آخرين في نفس الجامعة، هما لوسي وجون وارنتون، إضافة إلى فريق بحثي في جامعة تكساس برئاسة الأستاذ لويس مارتنيز.

واعتبر رحيم أن "أهم أسباب الإعجاز في هذا اللقاح، هو أنه آمن ومن السهل إعطاؤه عن طريق الأنف، إضافة إلى قلة تكلفة إنتاجه مقارنة باللقاحات الأخرى".

وأوضح أن التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج اللقاح، "خاصة به هو والدكتور منير"، مؤكداً أنهما حصلا على براءة اختراع.

وتابع رحيم: "في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020، مع انتشار فيروس كورونا، بدأنا في التفكير بكيفية إنتاج لقاح للفيروس"، موضحاً أنه يعمل منذ عام 2010 في الفيروسات، وربط الفيروسات البيطرية بالبشرية عن طريق الهندسة الوراثية للفيروسات، خاصة عائلة فيروسات كورونا، التي ظهر منها الميرس والسارس، وآخرها كوفيد-19.

ولفت إلى أنه "بدأ في تطبيق التكنولوجيا التي تعلمها لإنتاج لقاح لكورونا، بمساعدة باقي الفريق ومديره والجامعة، إذ يعمل اللقاح الجديد على مواجهة الفيروس من طريق مكان دخوله، أي الجهاز التنفسي، وخاصة الأنف".

وأكد أن التحدي الأكبر بالنسبة إلى الفريق، كان إنتاج "لقاح آمن للإنسان ورخيص التكلفة ومن السهل توفيره للدول النامية والفقيرة".