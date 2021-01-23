مشروب أعدّه مشعوذ لم ينقذ وزيرة صحة من كورونا

المصدر: وكالات

تعرضت وزيرة الصحة السريلانكية بافيثرا وانياراتشي لانتقادات لاذعة على خلفية تناولها وترويجها لشراب عشبي أعدّه مشعوذ على أنه يحمي من كوفيد-19، وعلى الرغم من ذلك أعلنت وانياراتشي إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ودخلت بافيثرا وانياراتشي الحجر الصحي الذاتي، بعدما طلب منها ذلك.

وتجمع آلاف المواطنين السريلانكيين في طوابير طويلة الشهر الماضي بقرية باندارا، شمال شرق العاصمة كولومبو، للحصول على الشراب، بعد أيام من قيام وانياراتشي والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين بتناول الشراب الذي يحتوي على العسل وجوزة الطيب، والترويج لفوائده في الوقاية من الفيروس التاجي، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وقال صانع الشراب إنه حصل على التركيبة من خلال "قوته الروحانية"، زاعما أن الإلهة الهندوسية "كالي" ظهرت له في الحلم، وأعطته وصفة لإنقاذ البشرية من فيروس كورونا.

ووافقت سريلانكا الجمعة على استخدام لقاح "أكسفورد – أسترازينيكا" لعلاج مرضى كوفيد – 19 وسط تحذيرات من الأطباء بضرورة تلقيح العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية بسرعة لمنع النظام الطبي من الانهيار.

جدير بالذكر أن سريلانكا شهدت تفشيا جديدا للمرض في أكتوبر عندما ظهرت مجموعتان، واحدة تركزت في مصنع للملابس، والأخرى في سوق السمك الرئيسي في كولومبو وضواحيها، وقد أبلغت سريلانكا حتى الآن عن 52964 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع 278 حالة وفاة ناجمة عن الوباء.