بلجيكا تحظر السفر غير الضروري لوقف تفشي كورونا

المصدر: وكالات

أعلنت بلجیكا أمس الجمعة انھا قررت حظر السفر غیر الضروري من أراضیھا اعتبارا من الأربعاء 27 ینایر وحتى الأول من مارس المقبل في محاولة لوقف انتشار فیروس كورونا.

جاء ذلك على لسان رئیس الوزراء البلجیكي ألكسندر كرو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة الاستشاریة المكونة من ممثلین عن الحكومات الفیدرالیة والإقلیمیة البلجیكیة.

وقال دي كرو "استقر وضع فیروس كورونا في بلادنا وأرقامنا أفضل من معظم الدول الأوروبیة الأخرى وذلك بفضل مثابرتنا لكن ھذا لا یعني أن الخطر قد انتھى حیث رأینا أن ھناك بعض المتغیرات الجدیدة شدیدة العدوى وھذا ھو السبب في أننا یجب أن نبني

السدود".

وأفاد بأنه سیتم حظر جمیع أنواع رحلات السیاحة والسفر للترفیھ والمتعة لمدة أربعة أسابیع ونصف إلا أنھ سیتم السماح بالسفر لأسباب مھنیة بما في ذلك رحلات العمل والریاضیین المحترفین الذین یحتاجون إلى السفر للمشاركة في المسابقات وسائقي

الشاحنات الذین یعبرون الحدود من أجل جمع أو تسلیم البضائع.

واعتبارا من یوم الاثنین المقبل سیتعین على جمیع القادمین الى بلجیكا من المملكة المتحدة وجنوب أفریقیا وأمریكا الجنوبیة التزام الحجر الصحي لمدة عشرة أیام مع اجراء فحص في الیوم الأول والیوم السابع.

كما یتعین على غیر المقیمین المسافرین إلى بلجیكا تقدیم فحص مزدوج للفیروس واحد عند المغادرة من دول الانطلاق والآخر عند الوصول الى بلجیكا.

وإذا لم یطرأ اي تطور سيء على أرقام الفیروس حتى 13 فبرایر المقبل فإنھ سیتم السماح للحلاقین ومصففي الشعر وصالونات التجمیل بإعادة فتح أبوابھا.