الصحة العالمية متفائلة بإطلاق برنامج تقاسم اللقاحات

المصدر: د ب ا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة، إن المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة لتقاسم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل عادل بين الدول الغنية والفقيرة يمكن أن تبدأ أخيراً في فبراير المقبل، مع أولى عمليات التسليم للدول النامية.

وأعلن جيبريسوس أن ما يسمى بمبادرة كوفاكس قد أبرمت اتفاقا مسبقا لشراء ما يصل إلى 40 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق مع كوفاكس على توريد 150 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا للربع الأول من عام 2021.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي عقده في جنيف "معا، تعني هذه التصريحات أن كوفاكس يمكن أن تبدأ في تسليم الجرعات في فبراير".

وإلى جانب منظمة الصحة العالمية، يلعب صندوق التطعيم الخاص والعام للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) دوراً رئيسياً في مشروع كوفاكس.

غير أن تيدروس أضاف أن اتفاقات الإمداد لم تبرم بعد لمنتج فايزر/بيونتيك وأن منظمة الصحة العالمية لم تمنح بعد موافقتها العلمية على لقاح استرازينيكا قبل بدء شحنات كوفاكس.